Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев на брифинге в РСК отметил, что в области за последнюю неделю наблюдается резкий рост заболевших. - За последнюю неделю наблюдается рост заболевших COVID-19 на 44%. Наиболее высокий показатель заболеваемости в Уральске - 717 случаев, в районе Байтерек - 324 случая, в Бурлинском районе - 209 случаев. Обследовано и взято под наблюдение 2040 контактных лиц. По профессиональному составу из числа заболевших наиболее уязвимой группой являются работающие лица. Среди пенсионеров выявлено 18% заболевших, - рассказал Мухамгали Арыспаев. Главный санврач отметил, что среди заболевших есть школьники. - Среди школьников - 114 заболевших, среди учителей - 72 заболевших, среди медработников - 51 заболевший. Большинство случаев заболеваний среди медработников не связано с их профессиональной деятельностью. Что касается школьников, на сегодняшний день в области на карантин закрыто 34 класса, - отметил главный санврач. По его словам, в основном люди заражаются коронавирусной инфекцией в местах массового скопления: рынки, ТРЦ, общественный транспорт и различные мероприятия. - В данный момент в инфекционных стационарах заполняемость коек составляет 50%, однако если она составит 70 и более процентов, то будет ситуация как в июле прошлого года, когда больным не хватало мест и врачей. Поэтому я призываю всех соблюдать условия карантина, чтобы не допустить повтора ситуации, - заключил Мухамгали Арыспаев.