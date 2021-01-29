35-летняя женщина сразу после родов выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный бак, сообщает Azh.kz. В ЗКО 19-летняя девушка выбросила новорожденного в туалет Иллюстративное фото с сайта ru.sputnik.kg 24 января в селе Сагиз Атырауской области, первыми тревогу забили медики, приехавшие на вызов к женщине с жалобами на кровотечение. По характерным признакам фельдшер понял, что недавно пациентка родила, но новорожденного в доме не оказалось. Врач вызвал полицейских, которые и нашли уже мертвого новорожденного в мусорном баке в ста метрах от дома. Женщина оказалась многодетной матерью: у нее уже есть четверо детей. Но эту беременность она почему-то скрыла от медиков и родила в туалете у себя дома. Позже было установлено, что погибший малыш родился полноценным и здоровым. По данному факту возбуждено уголовное дело, полицией Атырауской области ведется следствие. Напомним, в ноябре 2020 года 19-летняя жительница ЗКО родила ребенка и также выбросила его в туалет.