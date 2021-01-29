Массовая вакцинация жителей ЗКО от коронавирусной инфекции начинается с 1 февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Казахстан начнет вакцинацию от коронавируса 1 февраля Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев отметил, что на первом этапе планируется прививать в основном медработников. - На сегодняшний день у нас организовано семинарское занятие, проведены обучающие семинары на областном и районном уровнях с подготовкой 250 специалистов медицинских организаций. Первая партия вакцины в количестве тысячи доз будет принята на днях. Вакцинация будет проводиться подготовленными прививочными работниками в 26 прививочных кабинетах в городе и области. Прививочные кабинеты оборудованы всем необходимым: противошоковыми уголками, алгоритмами по оказанию неотложной помощи при возможных неблагоприятных последствиях вакцинации. В целом на сегодняшний день все медучреждения полностью подготовлены к оказанию массовой иммунизации, - сообщил Мухамгали Арыспаев. Также главный санврач ответил на вопрос, будут ли применяться какие-либо меры по отношению к учителям и медикам в случае отказа от прививок. - Вы знаете, что вакцинация в Казахстане является добровольной, согласно статье 70 и 77 Кодекса РК о здоровье народа в системе здравоохранения. Любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с согласия прививаемого, поэтому никаких административных мер или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено, - уточнил Мухамгали Арыспаев. Напомним, жители ЗКО получат прививку от коронавирусной инфекции в начале февраля. Для прививок населения будет использоваться препарат российского производства "Спутник-V". Вакцинация  состоит из двух частей: сначала делается одна прививка, а на 21 день - вторая. Ранее сообщалось, что на приобретение оборудования для хранения вакцины потратят 7,5 млн тенге.    