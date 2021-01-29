, - сообщили в ЗКОФ АО "ЕНПФ".

Возраст, лет Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге 20 1 710 000 21 1 780 000 22 1 860 000 23 1 930 000 24 2 010 000 25 2 090 000 26 2 170 000 27 2 250 000 28 2 330 000 29 2 420 000 30 2 500 000 31 2 590 000 32 2 670 000 33 2 760 000 34 2 850 000 35 2 940 000 36 3 030 000 37 3 130 000 38 3 220 000 39 3 320 000 40 3 420 000 41 3 520 000 42 3 620 000 43 3 720 000 44 3 820 000 45 3 930 000 46 4 030 000 47 4 140 000 48 4 250 000 49 4 360 000 50 4 470 000 51 4 590 000 52 4 700 000 53 4 820 000 54 4 940 000 55 5 060 000 56 5 180 000 57 5 300 000 58 5 430 000 59 - 62 5 560 000

Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о досрочном снятии части пенсионных накоплений. Программа стартовала 23 января, с этого дня казахстанцы имеют право снять часть своих пенсионных накоплений на улучшение своих жилищных условий, на лечение либо для передачи в управление финансовым компаниям. Эта новость вызвала особый интерес со стороны граждан, однако, увидев размер порога достаточности для своего возраста, многие были разочарованы. По информации руководителя ЗКОФ АО "Единый накопительный пенсионный фонд" Кайрата Ибрагимова, количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей) по обязательным, обязательным профессиональным и добровольным пенсионным взносам по Западно-Казахстанской области по состоянию на 1 января 2021 года составляет 411 488 единиц, более 22 тысяч из которых вкладчики, достигшие пенсионного возраста. Объем пенсионных накоплений вкладчиков ЗКО составляет более 502 миллиардов тенге. – Проверить свои пенсионные накопления жители области могут несколькими способами. Первый и самый популярный способ – посредством интернет-связи – в любое время и из любой точки мира можно получить необходимую информацию в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении. Для этого вкладчику нужна электронная цифровая подпись или ИИН и пароль, зарегистрированные в базе данных ЕНПФ. Второй способ – рассылка выписки на адрес электронной почты, указанный вкладчиком. Вкладчик сам выбирает периодичность получения сведений: ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие или ежегодно. Третий способ – через личный кабинет на портале электронного правительства egov.kz. Вход осуществляется по ЭЦП или одноразовому sms-паролю, который направляется на номер мобильного телефона вкладчика. Кроме этого, можно проверить свой пенсионный счет, обратившись в любой из офисов ЕНПФ либо получив ежегодную выписку традиционной почтой, - сообщил Кайрат Ибрагимов. После того как вкладчик убедится в наличии суммы, доступной к использованию, ему нужно обратиться к уполномоченному оператору. На сегодняшний день это АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» и банки второго уровня: АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит». По данным ЗКОФ АО "ЕНПФ", один человек может иметь несколько индивидуальных пенсионных счетов (ИПС), поэтому количество таких счетов считается единицами. Так, по гражданам, имеющим право на единовременные пенсионные выплаты из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий и оплаты лечения в размере пенсионных накоплений, превышающих «порог достаточности» - 25 431 единица. – Вторая категория - это по получателям пенсионных выплат (действующие пенсионеры - прим.автора), пенсия которых составляет не менее 40% от размера утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы), и которые имеют право на единовременные пенсионные выплаты из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения в размере 50% от остатка пенсионных накоплений – 13 836 единиц. Третья - по гражданам, заключившим договор пенсионного аннуитета со страховой организацией, которые имеют право на единовременные пенсионные выплаты из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения в размере имеющегося остатка пенсионных накоплений - 1 691 единицСтоит отметить, что порог минимальной достаточности пенсионных накоплений – это сумма денег, которая должна сохраняться на пенсионном счете вкладчика для основного целевого назначения – пенсионных выплат. В то время как на альтернативные цели может изыматься та часть пенсионных накоплений, которая превышает размер этого порога. – С учетом того, что вкладчики и в будущем, до наступления пенсионного возраста еще будут продолжать трудовую деятельность и, соответственно, делать пенсионные отчисления в ЕНПФ, пороги минимальной достаточности рассчитываются для каждого конкретного возраста, исходя из допущения о ежемесячном перечислении обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ от дохода в размере минимальной заработной платы. Данная норма распространяется как на мужчин, так и на женщин. Таким образом, расчет размеров порогов минимальной достаточности основывается не на том, сколько человек может заработать к определенному возрасту, а на том, чтобы сумма пенсионных накоплений к пенсионному возрасту соответствовала минимальным требованиям.Стоит отметить, что согласно Закону, казахстанцы могут объединить свои пенсионные счета со счетами своих близких родственников. – Вышеуказанные категории граждан могут воспользоваться частью пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий или для оплаты лечения для себя, супругов или близких родственников (дедушки/бабушки, родителей, детей, внуков, братьев, сестер). Для целевого использования также можно будет объединить денежные средства указанных членов семьи, - заключили в ЗКОФ АО "ЕНПФ". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.