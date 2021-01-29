Всего количество индивидуальных пенсионных счетов в ЗКО составляет 411 480, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о досрочном снятии части пенсионных накоплений. Программа стартовала 23 января, с этого дня казахстанцы имеют право снять часть своих пенсионных накоплений на улучшение своих жилищных условий, на лечение либо для передачи в управление финансовым компаниям. Эта новость вызвала особый интерес со стороны граждан, однако, увидев размер порога достаточности для своего возраста, многие были разочарованы.
По информации руководителя ЗКОФ АО "Единый накопительный пенсионный фонд" Кайрата Ибрагимова, количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей) по обязательным, обязательным профессиональным и добровольным пенсионным взносам по Западно-Казахстанской области по состоянию на 1 января 2021 года составляет 411 488 единиц, более 22 тысяч из которых вкладчики, достигшие пенсионного возраста. Объем пенсионных накоплений вкладчиков ЗКО составляет более 502 миллиардов тенге.
– Проверить свои пенсионные накопления жители области могут несколькими способами. Первый и самый популярный способ – посредством интернет-связи – в любое время и из любой точки мира можно получить необходимую информацию в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении. Для этого вкладчику нужна электронная цифровая подпись или ИИН и пароль, зарегистрированные в базе данных ЕНПФ. Второй способ – рассылка выписки на адрес электронной почты, указанный вкладчиком. Вкладчик сам выбирает периодичность получения сведений: ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие или ежегодно. Третий способ – через личный кабинет на портале электронного правительства egov.kz. Вход осуществляется по ЭЦП или одноразовому sms-паролю, который направляется на номер мобильного телефона вкладчика. Кроме этого, можно проверить свой пенсионный счет, обратившись в любой из офисов ЕНПФ либо получив ежегодную выписку традиционной почтой, - сообщил Кайрат Ибрагимов.
После того как вкладчик убедится в наличии суммы, доступной к использованию, ему нужно обратиться к уполномоченному оператору. На сегодняшний день это АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» и банки второго уровня: АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит».
По данным ЗКОФ АО "ЕНПФ", один человек может иметь несколько индивидуальных пенсионных счетов (ИПС), поэтому количество таких счетов считается единицами. Так, по гражданам, имеющим право на единовременные пенсионные выплаты из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий и оплаты лечения в размере пенсионных накоплений, превышающих «порог достаточности» - 25 431 единица.
– Вторая категория - это по получателям пенсионных выплат (действующие пенсионеры - прим.автора), пенсия которых составляет не менее 40% от размера утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы), и которые имеют право на единовременные пенсионные выплаты из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения в размере 50% от остатка пенсионных накоплений – 13 836 единиц. Третья - по гражданам, заключившим договор пенсионного аннуитета со страховой организацией, которые имеют право на единовременные пенсионные выплаты из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения в размере имеющегося остатка пенсионных накоплений - 1 691 единиц, - сообщили в ЗКОФ АО "ЕНПФ".
К слову, в нашей области более 25 тысяч человек имеют право досрочно снять пенсионные выплаты из ЕНПФ. В разрезе пола и возраста это выглядит так:
Мужчины в возрасте до 35 лет - 4 661 человек, с 35 до 45 лет - 7 527 человек, 45 лет и более - 5 896 человек;
Женщины в возрасте до 35 лет - 1 508 человек, с 35 до 45 лет - 3 401 человек, 45 лет и более - 2 437 человек.
Стоит отметить, что порог минимальной достаточности пенсионных накоплений – это сумма денег, которая должна сохраняться на пенсионном счете вкладчика для основного целевого назначения – пенсионных выплат. В то время как на альтернативные цели может изыматься та часть пенсионных накоплений, которая превышает размер этого порога.
– С учетом того, что вкладчики и в будущем, до наступления пенсионного возраста еще будут продолжать трудовую деятельность и, соответственно, делать пенсионные отчисления в ЕНПФ, пороги минимальной достаточности рассчитываются для каждого конкретного возраста, исходя из допущения о ежемесячном перечислении обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ от дохода в размере минимальной заработной платы. Данная норма распространяется как на мужчин, так и на женщин. Таким образом, расчет размеров порогов минимальной достаточности основывается не на том, сколько человек может заработать к определенному возрасту, а на том, чтобы сумма пенсионных накоплений к пенсионному возрасту соответствовала минимальным требованиям.
Размеры порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2021 год следующие:
|Возраст, лет
|Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге
|20
|1 710 000
|21
|1 780 000
|22
|1 860 000
|23
|1 930 000
|24
|2 010 000
|25
|2 090 000
|26
|2 170 000
|27
|2 250 000
|28
|2 330 000
|29
|2 420 000
|30
|2 500 000
|31
|2 590 000
|32
|2 670 000
|33
|2 760 000
|34
|2 850 000
|35
|2 940 000
|36
|3 030 000
|37
|3 130 000
|38
|3 220 000
|39
|3 320 000
|40
|3 420 000
|41
|3 520 000
|42
|3 620 000
|43
|3 720 000
|44
|3 820 000
|45
|3 930 000
|46
|4 030 000
|47
|4 140 000
|48
|4 250 000
|49
|4 360 000
|50
|4 470 000
|51
|4 590 000
|52
|4 700 000
|53
|4 820 000
|54
|4 940 000
|55
|5 060 000
|56
|5 180 000
|57
|5 300 000
|58
|5 430 000
|59 - 62
|5 560 000
Стоит отметить, что согласно Закону, казахстанцы могут объединить свои пенсионные счета со счетами своих близких родственников.
– Вышеуказанные категории граждан могут воспользоваться частью пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий или для оплаты лечения для себя, супругов или близких родственников (дедушки/бабушки, родителей, детей, внуков, братьев, сестер). Для целевого использования также можно будет объединить денежные средства указанных членов семьи, - заключили в ЗКОФ АО "ЕНПФ".
