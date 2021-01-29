Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 29 января, состоялась вторая внеочередная сессия городского маслихата. Как рассказала руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Уральск Альмира Тулегенова, в 2021-2025 годах планируется увеличить долю автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии. – Это будет достигнуто за счет реализации 20 проектов по реконструкции дорог и 42 проекта по капитальному ремонту городских автодорог, протяженность которых составляет 89 километров, - сообщила Альмира Тулегенова. Так, в 2021 году планируется отремонтировать 17 улиц протяженностью 29,3 километра. Это реконструкция автомобильной дороги по улице Телеграфная, подъездного пути к городскому суду №2, капитальный ремонт дорог по улицам Сеитова, Жанкадамова, Мусагалиева, Дауылбаева, Озтурк, Жеруйык, Ерасыл, с.Меловые горки, в п.Ветелки, Букейханова, 25-Чапаевская дивизия, Саратовская, Шолохова, Комсомольская; В 2022 году ремонту подлежат дороги на 13 улицах, протяженность которых составляет 19,1 километра. Это реконструкция дороги по улице Соколиная, Алматинская, Савичева, капитальный ремонт дорог по улицам Мухита, Х.Чурина, 8 марта, Тайманова, Абулхаир хана, Комсомольская, Партизанская, Скоробогатова, Ескалиева и Телеграфная. В 2023 году - 8 улиц протяженностью 12,3 километра. Это реконструкция дороги по улицам Актюбинская, Западная, Комсомольская, капитальный ремонт дорог по улицах Пойменная, Громовой, Беляева, Чаганная, Баян сулу; 12 улиц протяженностью 18,3 километра планируется отремонтировать в 2024 году. Будет проводиться реконструкция дорог по улицах Школьная, Молдавская, Мусина, Семипалатинской, Тукая, а также реконструкция моста через реку Урал Левая пойма, капитальный ремонт автомобильной дороги по улицам Покатилова, Даулеткерея, Фрунзе, Петровского, Мясокомбинат и Датова. В 2025 году отремонтируют дороги на 11 улицах протяженностью 10 километров. Это реконструкция дорог по улицам Акбулакская, Каракульская, Морозова, Колхозная, Мангышлакская, Литейная, а также капитальный ремонт по улица Егизбаева, Джезказганская, Яикская, Комсомольская и Жарокова.