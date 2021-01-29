21 января вышло новое постановление главного государственного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, которое вступило в силу 25 января 2021 года и будут действовать до 7 февраля. Согласно постановлению, работа кафе и ресторанов ограничена во времени, а многие объекты закроются в ближайшие выходные. В области по-прежнему запрещено проведение семейных мероприятий, в том числе и на дому.Жителям ЗКО старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещение медицинских учреждений, а также товаров первой необходимости.