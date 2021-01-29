Фото из социальных сетей В среду, 27 января, в небе над Жанибекским районом появились непонятные круги. Сельчан встревожила такая картина, а кто-то и вовсе подумал, что неизвестные распыляют ядовитое вещество. Однако с какой целью это делается - паникеры не уточнили. – Смотрите, что происходит. В небе появились вот такие круги, их много. Кто-то распыляет вещество, может быть, это керосин. Будьте осторожны, - говорится в пересылаемом аудиосообщении. Между тем аким Жанибекского района Азамат Сафималиев прояснил ситуацию и рассказал, что такие круги образовались после полета учебных самолетов. – На территории Астраханской области Российской Федерации находится авиационный полк летного училища. Как мне объяснили, летчики проводили учебный вылет, у них поменялся маршрут, в баке осталось много горючего, а производить посадку с полным баком самолеты не могут. Поэтому самолет кружил и сжигал топливо, - рассказал Азамат Сафималиев.