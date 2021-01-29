Иллюстративное фото из архива "МГ" Стоит отметить, что за аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 488 преступлений, из них раскрыто 259, что составило 64,2%. - В том числе 3 особо тяжких преступления, в 2020 году –7, все раскрыты. В этом году произошло 65 тяжких преступлений в 2020 году – 75, из них раскрыто – 44, процент раскрываемости - 67,7%, в 2020 году раскрыто 28 преступлений, что составило - 37,3%, - рассказал руководитель департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов. С начала года в ходе оперативно-розыскных мероприятий раскрыто 71 ранее совершенное преступление. - По преступлениям, произошедшим за истекшую неделю, могу сказать, что большинство из них было раскрыто в дежурные сутки. За истекшую неделю зарегистрировано 121 уголовное правонарушение, из них раскрыто 76 или 62,8%, - отметил руководитель ДП ЗКО. Он также сообщил, что в Абайском ОП находится в производстве уголовное дело, возбужденное по ст.24-99 ч.1 УК РК "Покушение на убийство", в отношении 18-летнего уральца, который 23 января ранил ножом своего коллегу. - Он был сразу же задержан, в настоящее время находится в ИВС УП г.Уральска. Это одно из резонансных преступлений за прошедшую неделю. Зарегистрировано 24 факта тяжких преступлений, из них раскрыто 22 (91,7%), не раскрыто 2 факта по статье 188 УК КР "Кража". В целом по области зарегистрировано 37 краж чужого имущества, из которых в дежурные сутки было раскрыто 25 или 67,6%. Также за неделю произошло 2 угона, один из них в Акжайыкском районе, автомобиль вернули владельцу через 20 минут. Из 3-х грабежей по горячим следам раскрыто 2 или 66,7%. По всем нераскрытым преступлениям проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на их раскрытие. В ходе реализации специальных мероприятий раскрыто 24 ранее совершенных преступлений, - сообщил Махсудхан Аблазимов. За неделю произошло одно ДТП, в котором погиб 1 человек. Водитель грузового транспортного средства находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, за прошедшую неделю с помощью камер наружного видеонаблюдения ЦОУ выявлено 272 административных правонарушения, из них мелкое хулиганство - 44, распитие спиртных напитков в общественных местах - 24, за нарушение правил дорожного движения - 183 и другие нарушения.