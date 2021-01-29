Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 1 469 новых случаев заболевания COVID-19, 104 из которых приходится на долю ЗКО. Таким образом, в стране подтверждено 183 999 случаев. – На 28 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 27 520 человека, из них в стационарах находится 6 571 человек. Состояние 268 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 54 пациента - в состоянии крайней степени тяжести, к аппарату ИВЛ подключены 42 пациента. На 29 января зарегистрировано 59 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, - сообщили в МВК РК.