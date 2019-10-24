Жительница Уральска мучается от сильных болей и просит невропатологов помочь ей с лечением

Еще шесть лет назад Лариса Кобзий была здоровым человеком, занималась бизнесом, но в последние годы она прикована к кровати, мучается от сильнейших болей. Однако Лариса все же надеется, что когда-то сможет встать на ноги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 48-летняя Лариса Кобзий - инвалид с детства, у нее ДЦП. Она рассказала, что ходить начала совсем поздно, где- то к шести годам. Потом самостоятельно отучилась в университете, стала заниматься бизнесом. В поликлинику никогда не обращалась, ее ничего не беспокоило. - Я была вполне работоспособной, активной женщиной, занималась торговл