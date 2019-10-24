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Происшествия Социум

Жительница Уральска мучается от сильных болей и просит невропатологов помочь ей с лечением

Еще шесть лет назад Лариса Кобзий была здоровым человеком, занималась бизнесом, но в последние годы она прикована к кровати, мучается от сильнейших болей. Однако Лариса все же надеется, что когда-то сможет встать на ноги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 48-летняя Лариса Кобзий - инвалид с детства, у нее ДЦП. Она рассказала, что ходить начала совсем поздно, где- то к шести годам. Потом самостоятельно отучилась в университете, стала заниматься бизнесом. В поликлинику никогда не обращалась, ее ничего не беспокоило. - Я была вполне работоспособной, активной женщиной, занималась торговл
Кристина Кобина
Жительница Уральска мучается от сильных болей и просит невропатологов помочь ей с лечением
Еще шесть лет назад Лариса Кобзий была здоровым человеком, занималась бизнесом, но в последние годы она прикована к кровати, мучается от сильнейших болей. Однако Лариса все же надеется, что когда-то сможет встать на ноги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
48-летняя Лариса Кобзий - инвалид с детства, у нее ДЦП. Она рассказала, что ходить начала совсем поздно, где- то к шести годам. Потом самостоятельно отучилась в университете, стала заниматься бизнесом. В поликлинику никогда не обращалась, ее ничего не беспокоило. - Я была вполне работоспособной, активной женщиной, занималась торговлей. Вы сами знаете, сколько сил бизнес забирает. Болезнь тогда была легкой степени, я самостоятельна ездила за товарами в города России и Казахстана. Как сейчас помню, в 2013 году перенесла операцию, мне удалили миому матки. Потом поняла, что болит сустав. После операции я больше не смогла лежать на спине, у  меня стало правую ногу притягивать к животу, а разогнуть было невозможно, - вспоминает женщина. Лариса Кобзий начала бить тревогу и обращаться к специалистам. - Тогда я специально обратилась не к своему участковому невропатологу, а в диагностический центр. Так там специалист целый год направляла меня на анализы на выявление бруцеллеза. Они делались в течение 45 дней. Хоть и результаты были отрицательны, все равно отправляли снова и снова, вместо того чтобы исследовать сустав. Со временем мне становилось только хуже, - плачет Лариса. - Я вызвала участкового невропатолога, назначили МРТ, я его прошла. Тогда обнаружили протрузию позвоночного отдела, естественно, там был задет поясничный отдел седалищного нерва. Нашла массажиста, который сделал улучшение, потом в конце курса по методике он сделал воздействие током и мышца снова сократилась. Стоит отметить, что Лариса Кобзий получала консультацию узких специалистов в частных клиниках, обращалась в специализированные реабилитационные центры Алматы и Астаны, однако там ей не раз отказывали, говорят проходить реабилитацию нужно по месту жительства. - Также я дважды ездила за свой счет в Самару, там мне делали ботокс, после которого также необходима реабилитация. Но, к сожалению, этим сделали только хуже, потому что в нашем городе ее пройти невозможно, нет специалистов, которые могут в этом помочь, - говорит Лариса. Расстроенная женщина с ужасом вспоминает, что четыре года назад ее направили даже в поселок Енбек Теректинского района для реабилитации. - Попав туда, после слез, истерик и всего прочего выяснилось, что они вовсе не оказывают нужных для меня процедур, - рассказывает Лариса. - Это просто постоянный ужас, эти стечения обстоятельств, которые только усугубляют мое состояние. Женщина ездила в Москву, после полного обследования ей назначили не медикаментозное лечение, а курс упражнений, которые она должна выполнять ежедневно. - У меня появилась надежда, что я смогу стоять на своих ногах самостоятельно. Наняла фитнес-тренера, который приходил ко мне на дом. Он не стал придерживаться правил, у него было свое видение по схеме занятий. В конце концов все закончилось там же, где и началось, - пояснила Лариса. Сейчас женщина просит внимания со стороны управления здравоохранения ЗКО. - Ну нет у меня денег ехать за границу. Чтобы дозвониться до поликлиники в моем состоянии уходит неделя. Я вся изгибаюсь от болей, как будто судороги, стараюсь держать равновесие, но не получается, боли, всё время адские боли. Все же я добилась прихода бесплатного массажиста из поликлиники, но не надолго. Пришел он, делал массаж пять раз, за эти годы кожа стала тонкая, снова сильнейшая боль, я терпела. Я готова на все, лишь бы мне помогли. Нанимала его потом, чтобы он платно приходил ко мне. В один день я плохо себя почувствовала и попросила не приходить. Все, с этих пор все прекратилось. Массажист не приходит ни платно, ни бесплатно. Реабилитолога поликлиники умоляю прийти и посмотреть на мое состояние, но все также жду ее месяцами. У меня начинается паника, мне надо, чтобы мое состояние как-то отслеживали. Появляется один невропатолог, который выписывает таблетки, от которых началась интоксикация организма, - рассказывает Лариса. Женщина не может спать, чтобы уснуть, ей требуется сильно действующие препараты. - Я сама вообще не могу передвигаться, меня перетаскивает от турника к стулу сиделка. Засыпаю только под действием препаратов, просыпаюсь от своих же криков, меня скручивает в позу эмбриона сильнейшими судорогами, и все, я беспомощна, я ничего не могу сделать. Кричу, рыдаю. Невыносимая боль. Так можно сойти с ума. Я устала, я уже не могу. Прошу, молю о помощи. Может, есть опытные невропатологи, отзовитесь. Может, есть другое лечение? Может, есть реабилитационные центры, которые смогут мне помочь, - просит женщина. Корреспонденты "МГ"  поговорили с врачами из городской поликлиники №2, у которых наблюдается Лариса Кобзий. По словам заместителя директора по медицинской части городской поликлиники №2 Амины Дармаганбетовой, ей Лариса может позвонить в любое время суток, с любым вопросом. - У нее врожденное заболевание, которое прогрессирует. В 2013 году она перенесла операцию и после этого у нее начало прогрессировать основное заболевание. Она пролежала в отделении неврологии Областной больницы. Направляли ее дважды в центр нейрохирургии в Нур-Султан, но получали отказ. Также в реабилитационный центр в Актобе, также ответ пришел отрицательный. На дому два раза в месяц она осматривается невропатологом, еженедельно ее посещает врач общей практики, ежеквартально как положено осматривается врачом-реабилитологом. Стационар на дому делали в январе, и теперь вот будем делать повторно. Бесплатных препаратов по своему заболеванию она получать не может, - пояснила Амина Дармаганбетова. Врач-реабилитолог городской поликлиники №2 Евгения Малощук отметила, что к Ларисе Кобзий она приезжает не одна, а с рабочей группой, в составе которой есть психолог, социальный работник и ЛФК-инструктор. - Если пациент нуждается в ЛФК, то я уже показываю нужные упражнения. У Ларисы врожденная патология, и во всем мире нет определенного лечения этого заболевания. Стоит отметить, что в Самаре ей ввели внутримышечно ботокс, хотя у нее есть абсолютные противопоказания к этой процедуре, у нее асептический некроз шейки бедра. После этого у нее стал еще хуже спазм и образовалась контрактура в коленном суставе (ограничение амплитуды пассивных движений в суставе, вызывающее атрофию мышц - прим. автора). Ее мы не можем теперь убрать, потому что в саму мышцу ввели препарат. В ее случае массаж категорически противопоказан, потому что если воздействовать на спазм, будет еще хуже. Мы проводим пассивную разработку суставов либо ЛФК. Мои инструкторы  с ней занимались, - рассказывает Евгения Малощук. - Дело в том, что его (массаж - прим. автора) нужно делать, только когда нет боли. Опять же у нее хронический синдром боли, и она принимает миорелаксанты, чтобы ее убрать. Понимаете, мы приходим, она таблетки приняла, мышцы расслаблены, как нам с ней работать? Мы ведь должны простимулировать ее. Пока есть действие препарата в организме, а оно длится 24 часа, мы не можем делать ей что-то. Все это мы объясняем пациенту. Но она не выдерживает и принимает их. Евгения Малощук отметила, что они предлагали обучить ЛФК сиделку пациентки. -  К сожалению, она не соглашается. И все равно благодаря упражнениям, которые нам удалось проводить, она пила три таблетки-миорелаксанты в день, сейчас - одну.  Еще один аспект: человек уже 6 лет находится в замкнутом помещении, - дополнила Евгения Малощук. К слову, в поликлинике есть все тренажеры, необходимые условия для реабилитации больных. Врач-невролог городской поликлиники №2 Гульнур Умурзакова добавила, что они пробовали разные варианты лечения. Медики утверждают, что болезнь вылечить невозможно, возможно лишь облегчить состояние пациента, для этого Ларису Кобзий снова пригласят и проведут полное обследование для выявления стадии ее заболевания. Директор городской поликлиники №2 Кашура Ажгулова рассказала, что в случае пациентки Ларисы Кобзий они делают все возможное, чтобы облегчить ее состояние. - Тут нужен консенсус и медицинская помощь, и психологическая, и со стороны родственников. Нужно работать комплексно. То есть не только медики, должен быть еще человек, который будет проводить с ней реабилитацию на дому. 50% успеха - это уход за больным. Мы в скором времени проведем два дополнительных обследования: МРТ - чтобы узнать, в каком состоянии находится некроз, и  электронейромиографию. Проконсультирует ее нейрохирург, и будем проводить реабилитацию дальше, - пояснила Кашура Ажгулова. Напомним, два года назад женщина обращалась уже в редакцию "МГ", тогда она тоже просила помочь ей пройти реабилитацию.
Реабилитационное отделение в городской поликлинике №2 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
пациент инвалид ДЦП реабилитация

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