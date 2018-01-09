Татьяна ЕФРЕМОВА прожила в совместном браке с бывшим мужем Ильей ЕФРЕМОВЫМ около пяти лет. - Когда начинали жить все было хорошо, у нас родились двое детей. Но потом алкоголь и наркотики погубили абсолютно все. Он спился и мы развелись. Я воспитываю детей и работаю воспитателем в детском саду, - рассказала Татьяна. По словам Татьяны, несмотря на то, что с Ильей они были в разводе, она всегда поддерживала с ним связь. - Я общалась с его сестрой, вот 6 декабря она позвонила и сообщила, что Ильи больше нет, он умер. Естественно, первым делом я начала обзванивать больницы и морги. Везде ответили, что такой к ним не поступал. Вскоре через общих знакомых мне передали, что его якобы увозили на скорой помощи. Тут я опять начала бить тревогу и обзванивать все заново. 9 декабря я узнала, что Илья находится в морге, он поступил туда три дня назад, - объяснила Татьяна. Как выяснилось позже, женщина звонила в морг, когда тело мужа уже было там, и личность его была установлена сразу. - 11 декабря были похороны. Мне в морге давали кучу бумаг на подпись, какие-то договоры. Сами понимаете, я была в шоковом состоянии и не хотела верить в то, что его нет. Перед тем как забрать тело, мне заявили: "Вы будете оплачивать хранение? Тело было два дня на хранении, и за это нужно оплатить 11.600 тенге". Эти лишние два дня он находился там по халатности сотрудников морга, - заявила Татьяна. - Я все понимаю, но у меня зарплата - 45 тысяч тенге и двое детей. Это непосильная для меня сумма. Попросила оплатить все после похорон. Однако когда отдавали тело, санитар начал требовать 6 тысяч тенге за то, что его одели. Я была в недоумении, никто ничего не объяснял, но в конце просто требовали деньги. Тело мужа было в ужасном состоянии, отвратительно зашит, весь грязный, ему даже запеченную кровь с лица не смыли, взъерошенные волосы, за что я должна платить? Я намерена разбираться до конца и подам в суд из-за такого отношения. Ну что за такая работа, никакой ответственности, как будто люди каждый день кого-то хоронят, я, к примеру, столкнулась с такой ситуацией впервые. По словам заместителя директора по судебно-медицинской экспертизы института судебных экспертиз по ЗКО Бауржана БИСЕМБАЕВА, тело Ильи ЕФРЕМОВА находилось у них около недели, он числился как "невостребованный". - Сообщать родственникам в наши задачи не входит. После оформления врачебного свидетельства о смерти у нас все услуги оплачиваются согласно прейскуранту. Стоимость хранения тела в течение суток стоит 5 тысяч тенге, - рассказал Бауржан БИСЕМБАЕВ. - Когда Татьяна ЕФРЕМОВА звонила нам, я предполагаю, что она ошиблась номером, потому что есть некие несовпадения, в ночное время тут есть дежурный врач и санитар, а она утверждает, что трубку брала женщина. Запросто могла ошибиться. Туалет трупа: обмывание и одевание стоит 5100 тенге. И если бы она оставила заявление, что санитары требовали с нее деньги, то мы приняли бы меры в отношении них. Сама Татьяна взяла распечатку своих звонков за 6 декабря и утверждает, что номером не ошиблась. Кроме того, жена покойного в ужасе от того, что ее муж за 4 дня до смерти успел взять кредит. - Теперь одни беспокойства с этим банком. Откуда мне взять деньги, чтобы выплачивать этот кредит - я не знаю. Сумма не малая, ежемесячный платеж - 30 тысяч тенге. За что моим детям остались эти долги, если их отец никогда не платил даже алиментов, - возмущается Татьяна. Теперь Татьяне ЕФРЕМОВОЙ предстоят долгие разбирательства с сотрудниками банка и руководством морга. Однако она намерена идти до конца и добиться справедливости.