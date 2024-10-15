Жительницу Уральска лишили свободы за распространение интимных фотографий мужа

Жительницу Уральска осудили за распространение через WhatsApp интимных фотографий супруга, сообщает пресс-служба прокуратуры ЗКО. В надзорном органе отмечают, что женщина сделала это из-за ревности.

Жительницу Уральска осудили за распространение через WhatsApp интимных фотографий супруга, сообщает пресс-служба прокуратуры ЗКО. В надзорном органе отмечают, что женщина сделала это из-за ревности.

— Вина подсудимой полностью доказана. Приговором Уральского городского суда ей назначено наказание согласно статьи 147 УК РК в виде трёх лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

Также в прокуратуре сообщили о ещё одном случае, жителя Уральска приговорили к трём годам лишения свободы за распространение приватной фотографии супруги.

Отмечается, что приговора вступили в законную силу.

В прокуратуре напомнили, что распространение материалов частной жизни без согласия может не только нанести серьезный моральный вред, но и повлечь за собой уголовную ответственность на срок до шести лет лишения свободы.

Статья 147 УК РК «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите».