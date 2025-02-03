Жительница Атырау обвинила бывшего мужа-депутата в избиениях

По её словам, супруг избивал её на протяжении 12 лет.

Бывшая супруга депутата Атырауского областного маслихата Айбара Ерекешова обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о защите. В своем заявлении, которое она опубликовала в Facebook, женщина утверждает, что на протяжении 12 лет совместной жизни подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны бывшего мужа, а после развода столкнулась с уклонением от уплаты алиментов и попытками экс-супруга забрать детей.

По словам заявительницы, Нуржамал Тажгалиевой, за годы брака Ерекешов систематически избивал ее, унижал и даже плевал в лицо. Женщина особенно подчеркнула два случая жестокого избиения – в 2018 и 2023 годах, когда она кормила грудных детей.

— В 2018 году он разбил мне голову мобильным телефоном, а в 2023-м, имея вес 120 кг, сел на меня, причинив травмы средней тяжести. Оба раза я подавала заявления в полицию, но забирала их под давлением супруга и его родителей, – заявляет Тажгалиева.

После развода, по словам женщины, депутат не выполняет обязательства перед детьми, накопив долг по алиментам почти в шесть миллионов тенге. Несмотря на наложенные ограничения со стороны частного судебного исполнителя, он не предпринимает мер для их погашения.

Более того, Тажгалиева утверждает, что Ерекешов пытается забрать у нее детей, чтобы избежать выплат.

— Он сам говорит: «Прошу суд отдать мне четверых, но заберу только двоих, в том числе ребенка-инвалида». Он уже обманом завлек старшую дочь, даря ей гаджеты и позволяя бесконтрольное поведение в соцсетях, – делится переживаниями мать.

Тажгалиева также заявляет, что сталкивается с препятствиями при попытке защитить свои права, намекая на возможное покровительство со стороны правоохранительных органов.

— Мне с трудом удалось добиться защитного предписания, но участковые инспекторы выписали аналогичное постановление и против меня. Сам Ерекешов признался, что это сделали по его просьбе. У меня есть аудиозапись его слов, – утверждает женщина.

Кроме того, экс-супруга заявляет, что Ерекешов владеет огнестрельным оружием и ранее привлекался к административной ответственности за его неправомерное использование. Она также утверждает, что бывший муж претендует на приобретенные ею квартиры, в которые он, по ее словам, не вложил ни одного тенге.

В своем обращении к президенту Тажгалиева подчеркивает, что поведение депутата не соответствует его статусу как представителя народа.

Она призывает президента содействовать возбуждению уголовного дела по статьям о нанесении побоев, причинении телесных повреждений, злостном уклонении от уплаты алиментов и незаконном присвоении имущества. Также она требует соблюдения защитного предписания и прекращения давления со стороны бывшего мужа.

Сам Айбар Ерекешов опроверг обвинения своей бывшей супруги, передает Orda.kz. По его словам, все утверждения женщины — ложь и клевета. Он подчеркнул, что никогда не поднимал на нее руку, а травмы, которые она упоминает, произошли по другим причинам.

– Я официально развёлся с Нуржамал в 2023 году. Да, в 2018 году она получила травму головы и обратилась в больницу. Но необходимо уточнить, как это произошло. Она пришла домой в нетрезвом состоянии, поскользнулась. Позже попала в автомобильную аварию и также получила травмы. На тот момент мы уже не жили вместе, - заявил Ерекешов.

Депутат также опроверг обвинения в физическом насилии:

– Я никогда не поднимал на неё руку. Единственный случай, который можно интерпретировать неправильно, произошёл, когда я вмешался, чтобы разнять её с нашей старшей дочерью. Но я не хочу использовать это как аргумент, - говорит он.

Ерекешов отметил, что развод проходил по инициативе Нуржамал.

– После того как она вернулась из Европы, где находилась почти месяц, оставив грудного ребёнка, я подал на развод. По её требованию я отдал ей две квартиры и автомобиль. Она сама заявила, что алименты ей не нужны. Однако в декабре 2024 года ситуация изменилась. Она передумала и потребовала алименты. Судебный исполнитель произвёл расчёт, и я сообщил, что начну выплаты с января. Я никогда не уклонялся от своих обязательств, -заявил мужчина.



По словам депутата, дети остались с матерью, но он регулярно навещал их и поддерживал связь. В ноябре 2024 года, утверждает Ерекешов, бывшая жена снова оставила детей без присмотра и уехала в Алматы.

– Она оставила четырёх детей на попечение 17-летней девушки. После этого моя старшая дочь категорично отказалась возвращаться к матери. Наш второй ребёнок имеет инвалидность и нуждается в особом уходе, - отметил он.

Ерекешов также прокомментировал заявления экс-супруги о том, что человек с таким прошлым не должен занимать депутатскую должность:

– Если бы я действительно поднимал на неё руку или совершал какие-либо противоправные действия, были бы вызовы полиции и составленные протоколы. Но таких случаев никогда не было. Это легко проверить.Я понимаю, что развод и споры вокруг детей — это сложный процесс. Но я никогда не нарушал закон и готов защищать свое имя и репутацию, - отметил Ерекешов.

Под постом женщины в Facebook lепартамент полиции Атырауской области оставил ответ, согласно которому по этому делу идут следственные действия.