Жителя Актобе обвинили в изнасиловании и вымогали у него деньги

9 февраля полицейские задержали подозреваемых, которые путем обмана и угрозами вымогали у 25-летнего актюбинца 2 миллиона тенге.

Злоумышленниками оказались двое ранее судимых местных жителей и 19-летняя девушка, которые по предварительному сговору подготовили схему вымогательства.

Сначала девушка через мессенджер познакомилась с молодым человеком и пригласила его на съемную квартиру. Позже туда прибыли подозреваемые, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Подозреваемые начали угрожать потерпевшему и требовать 2 миллиона тенге, заявив что он изнасиловал несовершеннолетнюю.

Задержанные свою вину признали, их водворили в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование.