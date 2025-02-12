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Происшествия Социум

Жителя Актобе обвинили в изнасиловании и вымогали у него деньги

Полицейские задержали подозреваемых.
Арайлым Усербаева
Жителя Актобе обвинили в изнасиловании и вымогали у него деньги

9 февраля полицейские задержали подозреваемых, которые путем обмана и угрозами вымогали у 25-летнего актюбинца 2 миллиона тенге.

Злоумышленниками оказались двое ранее судимых местных жителей и 19-летняя девушка, которые по предварительному сговору подготовили схему вымогательства.

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Сначала девушка через мессенджер познакомилась с молодым человеком и пригласила его на съемную квартиру. Позже туда прибыли подозреваемые, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Подозреваемые начали угрожать потерпевшему и требовать 2 миллиона тенге, заявив что он изнасиловал несовершеннолетнюю. 

Задержанные свою вину признали, их водворили в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование.

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