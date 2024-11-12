Жителя Уральска осудили за убийство отца

В специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО рассмотрели дело по статье 99 УК РК «Убийство». На скамье подсудимых мужчина, которого обвинили в убийстве отца.

В специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО рассмотрели дело по статье 99 УК РК «Убийство». На скамье подсудимых мужчина, которого обвинили в убийстве отца.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, трагедия произошла в октябре 2022 года. Из материалов дела следует, что подсудимый в этот день был пьян. Между ним и его отцом произошла словесная перепалка, в ходе которой он нанес несколько ударов деревянным предметом в область головы и плеч потерпевшего, от чего последний скончался на месте.

Сам подсудимый вину свою признал полностью и раскаялся в содеянном. Потерпевшая сторона просила суд назначить ему мягкое наказание.

Приговором суда мужчина признан виновным в особо тяжкого преступлении. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали о том, что 17-летнего подростка признали виновным в убийстве матери. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Свое наказание осужденный будет отбывать в колонии для несовершеннолетних.