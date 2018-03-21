Жителям ЗКО рекомендуют отказаться от поездок из-за гололеда

В ЗКО объявлено штормовое предупреждение. В области ожидается усиление ветра и гололед, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ЗКФ РГП "Казгидромет", 22-23 марта местами ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду, туман, метель и гололед. Между тем, жителям ЗКО приходят сообщения, что из-за ухудшения погодных условия закрыты трассы в нескольких направления. Кроме того, "Казахавтодор" рекомендует автомобилистам отказаться от поездок, в связи с повышением риска аварий. -В связи с аномальными погодными явления