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Происшествия Социум

Жителям ЗКО рекомендуют отказаться от поездок из-за гололеда

В ЗКО объявлено штормовое предупреждение. В области ожидается усиление ветра и гололед, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ЗКФ РГП "Казгидромет", 22-23 марта местами ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду, туман, метель и гололед. Между тем, жителям ЗКО приходят сообщения, что из-за ухудшения погодных условия закрыты трассы в нескольких направления. Кроме того, "Казахавтодор" рекомендует автомобилистам отказаться от поездок, в связи с повышением риска аварий. -В связи с аномальными погодными явления
Кристина Кобина
Жителям ЗКО рекомендуют отказаться от поездок из-за гололеда
В ЗКО объявлено штормовое предупреждение. В области ожидается усиление ветра и гололед, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ЗКФ РГП "Казгидромет", 22-23 марта местами ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду, туман, метель и гололед. Между тем, жителям ЗКО приходят сообщения, что из-за ухудшения погодных условия закрыты трассы в нескольких направления. Кроме того, "Казахавтодор" рекомендует автомобилистам отказаться от поездок, в связи с повышением риска аварий. -В связи с аномальными погодными явлениями по стране возможны возникновения обледенения и образования снежного наката на проезжей части автодорог республиканского значения. Особенно данные явления актуальны для северных и западных регионов, также призываем всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, и избегать резких маневров на дорогах, - говориться в сообщении "Казахавтодор".
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