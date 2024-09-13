Касым-Жомарт Токаев в своем обращении народу Казахстана сказал, что он поручил правительству ускорить создание газоперерабатывающих мощностей на месторождениях "Кашаган" и "Карачаганак". Ранее на встрече с депутатом Мажилиса Парламента Айтуаром Кошмамбетовым от фракции партии «Республика», которая прошла на площадке Палаты предпринимателей, вопрос о необходимости ГПЗ в регионе поднял руководитель ТОО «Эмилин групп» Фарид Бахтиозин.

Дело в том, что АО «КазГазАймак» повысил розничную цену на газ на 72% для крупных производителей. Поскольку решение вопроса требует внесения изменений в ведомственный нормативно-правовой акт Бахтиозин обратился за содействием к депутату Мажилиса.

– При определении тарифа на газ Министерство энергетики должно учитывать степень категории потребителей газа. Крупные компании нефтеперерабатывающей отрасли не привлекались к обсуждению предлагаемой нормы, иначе бы проголосовали против нововведения. Если цена поднимется на газ, то потянет за собой удорожание других товаров, – отметил Фарид Бахтиозин.

По его словам, АО «КазГазАймак» уведомило потребителя об увеличении тарифа в конце недели, по истечении недели с даты ввода. Сам тариф введен в действие с нарушением установленных сроков. Каких-либо обоснований цен компании не предоставляют, а просто уведомляют о росте цен. Так, тариф антимонопольный орган утверждает в разрезе одиннадцати категорий. К примеру, 10-я категория – крупные коммерческие потребители и 11-я категория – предприятия, занимающиеся цифровым майнингом фактически имеют одинаковую максимальную цену: 32 тысячи 324 тенге за 1 000 кубических метров без учета НДС. Если говорить о предыдущем тарифе для прочих и остальных: населения, производителей электроэнергии, тепла и прочих потребителей, самая максимальная цена была более 18 тысяч.

– Также вызывали беспокойство минимальные сроки для утверждения тарифа и проведения общественных слушаний. То есть слушанья прошли в течение 10 дней с момента подачи. Мы, в регионах, никто об этом своевременно не узнали и принять участие не смогли, – посетовал предприниматель. – Если утверждается тариф на газ государственным компетентным органом, то почему параллельно не происходит повышение тарифа на бензин и дизельное топливо. На сегодняшний день розничная цена на эти нефтепродукты тоже урегулируется государством. Как мы понимаем, в нефтепереработке газ является существенной долей затрат себестоимости производимой продукции. В настоящий момент происходит разрыв: с одной стороны, тариф на газ вводится задним числом, второе – нет переутверждения тарифа на бензин и дизтопливо. В этом случае компания находится в тупиковой ситуации, как ей быть: работать по старой цене за свою продукцию, покупая газ по новой цене, учитывая, что все производство и заключение контрактов длятся месяцы?

Неизбежно, что рост цен на газ приведет к росту цены на бензин и дизельное топливо, что в свою очередь, автоматически приведет к росту на товары и услуги, потому что возрастут транспортные расходы. Вопрос в том, что в тарифах есть исключения для потребителя крупных коммерческих потребителей, те кто производят социально-значимые продукты – для них тариф не повышается. То есть он будет в размере более 18 тысяч, но бензин и дизтопливо не входят в перечень социально-значимых товаров. Соответственно, на эту продукцию не может быть применена скидка или льгота. В этой связи депутату Мажилиса были переданы предложения компании: чтобы было уведомление об изменениях тарифа вместо 5 дней за 30 дней, чтобы публичные слушания тоже проводились более длительный срок, для ознакомления предприятия с документацией и принятия в них участия.

В то же время, все участники мероприятия, отметили, что много нареканий со стороны жителей на плохую работу сотрудников АО «КазГазАймак», что они ходят по домам, делая вид, будто проверяют газовое оборудование, при этом ничего не делают, либо вообще, не появляются, а оплату снимают с каждого дома.

Нужен свой ГПЗ

Учредитель компаний ТОО «Торговый Дом «Кама-Казахстан» и ТОО «ALTRA TYRES» Валерий Голоухов поддержал выступающего и напомнил о том, что о снижении цены на газ говорил еще с 2005 года.

– Еще в моих предвыборных программах был пункт о поставке газа для нужд города и области по более низкой цене. Мы живем рядом с месторождением, дышим вредными выбросами и получаем газ по завышенной цене. По этому вопросу я встречался с председателем комитета по экономической реформе и регионального развития Мажилиса Парламента РК Верой Сухоруковой. Три раза президент Назарбаев говорил о строительстве завода, и три раза блокировали строительство. Почему? Кому это на руку? Хотя, казалось бы, наоборот, это для нашей области некий «локомотив» развития. Ведь на газе сегодня работает все: Уральская ТЭЦ, снабжающая электроэнергией, горячей водой и теплом население города и другие предприятия. А значит, стоимость газа заложена в этих тарифах. Эти статьи расходов составляют значительную часть бюджета каждой семьи, – сказал Валерий Голоухов. – Мне думается, что к этой проблеме надо привлечь внимание депутатов Мажилиса, Сената РК, общественные организации области, чтобы принудить КПО думать не только о собственной экономической выгоде, выкачивая наши природные ресурсы, но и заботиться о благосостоянии и здоровье наших граждан, испытывающих негативное влияние последствий их деятельности, не ограничиваясь подачками в бюджет области на социальное развитие. Ведь ежегодные плановые выбросы тоннами падают на наши с вами головы в виде осадков, отравляя флору и фауну. Следует отметить, что еще существуют и несанкционированные выбросы, которые также значительны. Причем, выплаты КПО за эмиссию (выбросы) в последние годы снижены.

Выбросы вредные, однозначно. Как показывает мировая практика в таких странах как, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Туркмения и другие фирмы, занимающиеся разработкой месторождений, помимо средств на устранение вреда, нанесенного экологии региона, выплачивают еще и экологическую ренту, которую у нас также необходимо взымать с иностранных компаний, занимающихся добычей углеводородного сырья на территории нашей области, как компенсацию за вред, наносимый нашему здоровью. За счет этих средств можно значительно снизать цену на природный газ, коммунальные и бытовые услуги. А цена на газ снизится если только построят в нашей области завод по очистке.

– Сейчас мы у России, с Оренбурга, покупаем свой же газ, но очищенный, и к тому же, с большой надбавкой в цене. Если построим завод, то однозначно, цену на газ сделаем по себестоимости, и этим мы обеспечим Приуралье дешевым газом, бюджет – дополнительными налогами, а население – рабочими местами, – добавил Голоухов. – Россия нам не помеха, Карачаганак добывает где-то 15 миллиардов кубов газа, а Оренбург принимает всего 7-8 млрд. кубов газа, больше он не осилит, при этом все остальное обратно в пласт закачиваем. При наличии завода всего на один миллиард кубов газа нам хватит с лихвой. Именно такое количество нужно ежегодно для нашей области. Этот объем для россиян незначителен, и не повлияет на их работу.

Свой же газ покупаем у России

Редакция «МГ» обратилась за комментариями в министерство энергетики РК. Так, из ответа минэнерго следует, что газоконденсат с Карачаганского месторождения продается Оренбургскому ГПЗ с 1998 года и согласно долгосрочного Договора купли-продажи газа, заключенного между КПО б.в. и ТОО «КазРосГаз», отпускаться он будет еще до января 2038 года. Информация о том, по какой цене отпускается газоконденсат в Оренбургский ГПЗ, является конфиденциальной, а потому нам ее не озвучили. Как и то, по какой цене газ закупается у ОГПЗ.

- Покупку сырого газа у КПО осуществляет ТОО «КазРосГаз». Сырой газ транспортируется до ОГПЗ. Затем ТОО «КазРосГаз» получает услуги у ОГПЗ по переработке. Произведенный товарный газ в обратном направлении транспортируется до границы РФ – РК, где товарный газ покупает АО «НК «QazaqGaz», - сообщили в ведомстве.

По данным АО «Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса», в прошлом году на Оренбургский ГПЗ было поставлено 8,8 млрд м3 сырого газа, добытого на Карачаганакском месторождении.

- При этом годовая потребность региона в газе за 2023 год составила 1,3 млрд м3 газа. В 2024 году потребность в газе возрастет до 1,4 млрд м3. Газоснабжение Западно-Казахстанской области осуществляется за счет ресурсов Карачаганакского месторождения. Себестоимость поставляемого газа (1,3-1,4 млрд м3/год) в Западно-Казахстанскую область на сегодняшний день с учетом покупки газа на границе РФ – РК у ТОО «КазРосГаз» по цене 9 770 тенге/тыс.м3 и тарифа на магистральную транспортировку по системе АО «Интергаз Центральная Азия» в размере 5 420 тенге/тыс.м3 и составляет 14 743 тенге/тыс.м3, - говорится в ответе ведомства.

На вопрос редакции «рассматривался ли вопрос строительства газоперерабатывающего завода в ЗКО и что выгоднее: построить свой ГПЗ или покупать у россиян» в минэнерго не ответили.

- В целях расширения собственной ресурсной базы газа совместно с акционерами «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» достигнуты концептуальные решения по реализации проекта строительства газоперерабатывающего завода мощностью до 4 млрд. м3 /год на месторождении Карачаганак. Информация по расходам на строительство ГПЗ является конфиденциальной, - ответили в министерстве.

Мы вам газ, а вы нам нефть?

Освоение Карачаганского месторождения началось в середине 80-х годов и переработка газа изначально была ориентирована на Оренбургский и Уфимский заводы. На месторождении в год в среднем добывается 10-11 млн тонн нефти и около 19-20 млрд кубометров сырого газа, и большая часть газа закачивается обратно в пласт, а оставшаяся часть (около 9 млрд м3) отправляется на переработку в ОГПЗ.

По информации NEWSHUB.KZ, ранее на Карачаганаке уже задумывались о строительстве собственного ГПЗ. В 2008 году компанией «Genesis» было подготовлено ТЭО проекта. Позже компанией Eni, одним из крупных акционеров консорциума, совместно с Tecnomare и АО «КИНГ» была выполнена его корректировка. Тогда стоимость проекта составила $3,7-4,9 млрд в зависимости от варианта.

Однако, на тот момент руководство страны решило отложить строительство Карачаганакского ГПЗ. Как пояснили изданию в КМГ, начало строительства завода увязывалось с переходом Казахстана на самообеспечение нефтью Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ). В республике приняли «во внимание особую чувствительность для РФ вопроса строительства Карачаганакского ГПЗ с учетом рисков по недозагрузке газом Оренбургского ГПЗ». Проще говоря, Казахстан отложил строительство завода, поскольку был зависим от России по поставкам нефти на ПНХЗ. Завод мощностью переработки 6 млн тонн нефти в год мог остановиться, если бы РФ отказалась поставлять сырье в ответ на отказ Казахстана поставлять газ на ОГПЗ.

Оксана КАТКОВА



