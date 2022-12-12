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Социум

Живые ёлки начали продавать в Уральске

За год они немного подорожали. Фото Медета Медресова В Уральске открылась продажа живых сосен. Минимальная цена на праздничный атрибут начинается от 4 500 тенге. В прошлом году цена на вечнозелёное дерево стартовала с отметки в 4 000 тенге. Продавать новогодних красавиц начали 11 декабря возле моста в районе спортбазы «Динам». В ассортименте есть сосны от двух до трёх метров в высоту. Чаще всего их привозят из России, но продавец не уточнил, из какой области. Стоит ли ожидать повышения цен ближе к Новому году, продавцы также сказать не могут. К слову, ежегодно стражи порядка проводят рейды по
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Живые ёлки начали продавать в Уральске
За год они немного подорожали.
Живые ёлки начали продавать в Уральске
Живые ёлки начали продавать в Уральске
Фото Медета Медресова В Уральске открылась продажа живых сосен. Минимальная цена на праздничный атрибут начинается от 4 500 тенге. В прошлом году цена на вечнозелёное дерево стартовала с отметки в 4 000 тенге. Продавать новогодних красавиц начали 11 декабря возле моста в районе спортбазы «Динам». В ассортименте есть сосны от двух до трёх метров в высоту. Чаще всего их привозят из России, но продавец не уточнил, из какой области. Стоит ли ожидать повышения цен ближе к Новому году, продавцы также сказать не могут. К слову, ежегодно стражи порядка проводят рейды по точкам продажи хвойных деревьев. Вероятнее всего, они вновь пройдут после Дня Независимости. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фёдор Ситковский
елка Новый год

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