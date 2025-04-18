Жизнь трех знаков зодиака развернется на 360 градусов в конце недели

Лев

Конец недели может принести судьбоносную встречу, карьерный скачок или событие, которое навсегда изменит вашу систему ценностей. Всё будет происходить стремительно, и важно не бояться отпустить старое.

Весы

Конец недели может принести вам не только долгожданную возможность, но и необходимость сделать трудный выбор. Ваши решения повлияют не только на ближайшие дни, но и на будущее.

Стрелец

Конец недели будто сбросит с вас всё лишнее — и даст шанс начать заново, без оглядки на прошлое. Главное — не пытаться удержать то, что уже отжило. Вы входите в период, где есть всё, кроме ограничений.

Ранее мы предупреждали о том, что три знака зодиака попадут в круговорот интриг на этой неделе.

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