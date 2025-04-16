Три знака зодиака попадут в круговорот интриг на этой неделе

В ближайшее время некоторым знакам зодиака стоит быть особенно бдительными.

Близнецы

Уже в ближайшие дни вам стоит быть особенно осторожными в общении. Кто-то из ближайшего окружения может выдать дружелюбие за личный интерес и использовать вашу открытость в своих целях.

Весы

Есть риск, что кто-то попытается обмануть вас, используя ваш стремление к гармонии и желание избегать конфликтов. Не соглашайтесь на сомнительные сделки, даже если всё выглядит идеально. Проверьте факты, проанализируйте детали и не бойтесь отказать, если что-то вызывает подозрение.

Козерог

В ближайшее время враги могут активизироваться именно на профессиональном поле. Возможны подставы, сплетни или попытки очернить вашу репутацию. Будьте предельно внимательны в документах, разговорах и обещаниях. Не раскрывайте свои планы раньше времени — это ваш главный щит.

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