Алгинский районный суд признал мужчину виновным в клевете.

В Актюбинской области местный житель привлечён к административной ответственности за публикацию в социальной сети Instagram. Мужчину обвинили в распространении недостоверных сведений, порочащих репутацию, честь и достоинство женщины.

Как сообщили в пресс-службе судов Актюбинской области, дело о клевете (часть 2 статьи 73-3 КоАП РК) рассматривалось в Алгинском районном суде. Согласно материалам административного дела, правонарушитель разместил ложную информацию на своей личной странице в соцсети.

При определении меры наказания судебный орган учёл смягчающие обстоятельства. Нарушитель полностью признал свою вину, а отягчающих факторов в ходе процесса выявлено не было.

Постановлением Алгинского районного суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 544 950 тенге.

Судебное решение уже вступило в законную силу.