Иллюстративное фото из архива "МГ" По инициативе Информационно-аналитического центра «Евразия-Поволжье» (г.Саратов) и Делового Клуба Саратовской области и Западно-Казахстанской области прошла международная видеоконференция «Перспективы развития торгово-экономических отношений стран ЕАЭС после выхода из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации», в рамках которой был рассмотрен комплекс антикризисных мер, принимаемых в странах Евразийского экономического союза в условиях борьбы с пандемией, а также наиболее актуальные вопросы интеграционной повестки. На одной площадке встретились эксперты и руководители региональных профильных министерств, а также представители бизнеса. В рамках приветственных выступлений экономический и инвестиционный потенциал Саратовской области проанализировали региональные министры: Швакова Юлия, министр экономического развития, Кравцева Татьяна, министр сельского хозяйства и Трошина Наталья, министр внутренней политики и общественных отношений области. Швакова Юлия отметила особенность текущего момента, и то, что страны евразийского пространства объединяет борьба с распространением коронавирусной инфекции и поиск новых точек соприкосновения. Потенциал агропромышленного комплекса Саратовского региона проанализирован министром сельского хозяйства Кравцевой Татьяной. В своем выступлении она отметила, что АПК региона играет важную роль, на его долю приходится 20 % валового регионального продукта. Саратовский регион не только обеспечивает внутренние потребности, но и имеет большой экспортный потенциал – это поставки в 44 страны мира, особое место, среди которых занимает Казахстан, Киргизия, Узбекистан (при этом доля Казахстана в экспорте – 70 %). С казахстанской стороны к диалогу подключились Капаков Гайса, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области, Сарсенов Болат, председатель Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области, сопредседатель Делового Клуба, эксперты Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», сотрудники Западно-Казахстанского университета им.М.Утемисова и представители бизнеса. Казахстанские коллеги осветили особенности антикризисных мер в республике и свои рекомендации по развитию экспортных возможностей. Общие тенденции развития евразийской интеграции и комплекс антикризисных стабилизационных мер, предложенных Евразийской экономической комиссией для экономик стран-ЕАЭС были проанализированы в выступлениях Кузьминой Елены, заведующей сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, Лапенко Марины, директора ИАЦ «Евразия-Поволжье», Столяренко Павла, директора Аналитического центра «Деловая Евразия». Эксперты отметили, что многие страны запретили экспорт продовольственного сырья в условиях пандемии, но страны Евразийского экономического союза сохраняют взаимные поставки, и такие чувствительные товары как пшеница, мука, плодовоовощная продукция остались в товарной группе, экспортируемой на рынке ЕАЭС. В дальнейшем необходимо способствовать беспрепятственному экспорту продовольственных товаров на территории ЕАЭС. Возможно создание продовольственных хабов, выработка общей методики реагирования на проблему пандемии. Странам также необходимо искать совместные меры по обеспечению продовольственной безопасности, стимулированию деловой активности в агропромышленном комплексе. Неблагоприятная экономическая ситуация может негативно отразиться на темпах развития интеграционных процессов, но в целом ЕАЭС как интеграционный блок продемонстрировал способность противостоять кризисным явлениям. Высший евразийский экономический совет продолжает обсуждение Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года с учетом экономической целесообразности и особенностей тенденций развития текущей экономической ситуации. В целом, участники мероприятия констатировали незначительное влияние ограничительных мер на характер экономических и социальных взаимоотношений в Евразийском экономическом союзе в условиях пандемии. Стороны обменялись мнениями о путях выхода из кризисного состояния после снятия ограничений. В ходе дискуссии возникли и новые конкретные предложения по двух и трехстороннему сотрудничеству, совместным проектам в сфере торговли, переработки продукции сельского хозяйства, гуманитарной сфере. Налаженные партнерские взаимоотношения Саратовской области с Республикой Казахстан открывают хорошие перспективы трех сторонних отношений, с Узбекистаном, в частности с Самаркандской областью. Режим самоизоляции является не только новым вызовом, но и реальной возможностью для улучшения взаимодействия стран-участниц евразийской интеграции. В новых условиях необходим поиск новых инструментов, которые будут способствовать развитию экономик всех стран-ЕАЭС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.