Подозреваемого задержали сотрудники полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 5-летнюю девочку покусала бродячая собака в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в Индерском районе зарегистрирован вопиющий факт жестокого обращения с животным. Так, 7 июня в селе Коктогай Индерского района местный житель при помощи сельскохозяйственного инструмента до смерти избил соседскую собаку. – Сотрудниками полиции за совершение уголовного правонарушения гражданин задержан и помещен в изолятор временного содержания. Собранные материалы в кратчайшие сроки будут переданы в суд, - сообщили в полиции. Напомним, это не первый такой случай в регионе. 31 мая житель поселка Еркинкала душил собаку дверью холодильника. Им оказался Маргулан Жуматаев, который позже попросил прощения за свой поступок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ