Сегодня, 8 июня, около 20 торговцев центрального рынка пришли к зданию департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг по ЗКО, чтобы рассказать о своей проблеме. Здесь собрались торговцы с рынков "Тулпар", "Мирлан", "1000 мелочей". По словам людей, ограничение времени работы рынков и общественного транспорта является необдуманным решением. – Нам разрешили работать с 9.00 до 13.00, но в это время на рынке практически не бывает покупателей. Люди приходят за покупками к 12.00 и торговля идет до 16.00. Но в это время нам запрещают работать. Пусть нам разрешат работать с 11.00 до 16.00 и все, больше мы ничего не просим. За аренду мы платим как за полный рабочий день. Ругаться с администрацией рынка мы не можем. Мы хотим работать нормально, - говорит продавец рынка Людмила Яблонская. Еще одной проблемой для людей стал измененный график движения городских автобусов. Люди после 12.00 не могут уехать домой, а таксисты запрашивают большие суммы. – Нельзя с людьми так поступать. Многие из нас живут в Зачаганске, в 6, 7, 9 микрорайонах, в Жулдызе, в Селекционном. Каждый день ездить на такси мы не можем себе позволить. Одна поездка нам обходится в 1200 тенге. Где логика? Рынки работают до 13.00, автобусы ездят до 12.00. На чем мы должны уехать? - говорит продавец рынка Мерзах Сердалиев. По словам собравшихся, рынки полностью отвечают всем дезинфекционным требованиям, продавцы работают в масках, в перчатках, всюду установлены санитайзеры, а на открытом воздухе риск заражения коронавирусной инфекцией намного меньше, чем в крытых торговых домах, которым разрешено работать до 19.00. Позже к торговцам вышел главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев, который отметил, что ограничение времени работы рынков является вынужденной временной мерой. – Я прекрасно понимаю сложившуюся ситуацию, но у нас в области ситуация не стабильная, заболели более 800 человек, есть много контактных. Изменение графика работы рынков и общественного транспорта - это временная и вынужденная мера. Нам нужно эту неделю потерпеть, а потом ситуация стабилизируется. Торговым домам разрешено работать до 19.00 потому что, это вентилируемое помещение, очередей там нет, площади большие. В городе у нас есть 12 маленьких рынков, куда приезжают люди с районов, возникают очереди. Решения принимаю не я один, это все согласовывается с оперативном штабом. Я вас прошу потерпеть 3 дня, в пятницу, субботу и воскресенье график работы остается прежним. 15 июня карантин скорее всего закончится, о продлении пока речи нет, - заявил Мухамгали Арыспаев. Кроме этого, главный санврач области пообещал людям переговорить с руководителями автобусных парков и попросить их выпускать на линии побольше автобусов. На встрече также присутствовали представители региональной палаты предпринимателей ЗКО. – Сегодня представители малого бизнеса пришли к санитарному врачу с вопросами по графику работы рынков, который не очень им удобен. Мухамгали Арыспаев дали им исчерпывающий ответ и пообещал, что в субботу ситуация поменяется. В противном случае придется вернуться к этому вопросу. Мы полностью поддерживаем предпринимателей, так как длительность карантина приводит наших предпринимателей к ухудшению их финансового положения. Люди не знают, что делать, им нужно ясность, - отметил заместитель директора палаты предпринимателей ЗКО Марат Нургуатов.