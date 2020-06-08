Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с 1 по 12 июня в области проходит опертивно-профилактическое мероприятие "Подросток". Сотрудники ювенальной полиции проводили рейд во дворах, в парках, в развлекательных заведениях и местах скопления молодежи. – В результате ОПМ за 4 дня в ОВД доставлено 307 несовершеннолетних, из них 8 за совершения административных правонарушении, 299 за безнадзорность. Кроме того, выявлено 330 административных правонарушении. За нахождения несовершеннолетних в ночное 302 родителей привлечены к административной ответственности, выявлено 9 фактов реализации продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, 8 родителей привлечены к ответственности по статье 127 КоАП РК "Невыполнение обязанностей по воспитанию детей", - сообщили в полиции. Кроме этого, полицейские проверили 435 объектов, где выявлено 6 фактов использования детского труда. Поставлено на учет 42 несовершеннолетних и 32 семей. Выявлено 3 колюще-режущих предметов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.