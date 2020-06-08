Жители дома №74, который находится в микрорайоне Кунаева, говорят, что раньше на том месте, где сейчас возводят дом, был пустырь и они неоднократно просили местные власти построить там детскую или спортивную площадку. Однако в этом году там начали строительство дома. - Началась эта история в этом году. Раньше здесь была площадка, на которой играли дети из нашего дома и соседнего. В этом году во время карантина началась застройка. Здесь строится 5-этажный жилой дом. У нас много вопросов и первый - мы боимся, что не выдержат точечной застройки теплосети, канализационные сети. Второе - волнует отсутствие пожарного проезда. В случае ЧС подъехать к дому будет невозможно. Вообще особенность нашего города в том, что у нас дома сдаются без учета парковки, хотя на дворе 21 век. учитывая, что машины стоят во дворе дома, то пожарного проезда к дому не будет, - говорит житель дома №74 Дина Уразбаева. По словам женщины, рядом с их домом есть школа, однако, несмотря на это, недалеко от нее построили магазин. - Вообще все нормы попраны. Построен магазин, в котором на расстоянии 10 метров (от школы - прим. автора) продается водочная продукция. Мы выходили на беседу к застройщику, спрашивали разрешение, но не дождались. Мы писали письмо в акимат, в администрацию президента и в генпрокуратуру. Ждем ответа. Мы хотим, чтобы запретили стройку, - пояснила Дина Уразбаева. Практически все жильцы просят, чтобы на этом месте построили детскую площадку. - Мы просили акимат, чтобы нам построили детскую или спортивную площадку. Вместо этого земля отдана по многоквартирный дом. Нашим детям негде играть, они играют на проезжей части. Здесь идет стройка, сейчас тут пыль, выхлопные газы от работающей техники, окна не открыть - живем как на пороховой бочке. Нам сказали, что земля принадлежит компании "Казпрострой". Здесь нет паспорта объекта, мы даже не знаем, кому предъявлять претензии, к кому обращаться. Вызывали полицию, они ничего не решили. Ну хотя бы они сказали, кто является собственником участка, - заявил житель дома №74 Павел Гордеев. Между тем и.о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства г. Уральск Мирхан Бердигалиев сообщил, что строительство 5-этажного дома ведется согласно плану детальной планировки. - Нам от жителей поступило письмо и мы готовим на него ответ. Хотелось бы сказать, что у нас разработан ПДП, согласно которому там должен быть построен дом. Все разрешительные документы у застройщика есть, - сообщил Мирхан Бердигалиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.