Школа-сад в с. Январцево было построено в 1981 году. В прошлом году на выделенные средства ТОО «Жайык Мунай» были заменены окна, двери, отремонтированы столовая, уборные помещения, начаты ремонтные работы в актовом и спортивном зале. После посещения школы глава региона побывал в ТОО «Baystone». Организация занимается выращиванием овощей, а также возводит оптово-распределительный центр и овощехранилище мощностью 1300 тонн. Проект стоимостью на 2,5 млрд. тенге запланирован к сдаче в 2022 году. В рамках проекта построен склад стоимостью 650 млн. тенге. На сегодня в организации 20 постоянных рабочих мест. Аким области также ознакомился с работой ТОО «Заман» и ТОО «Перспектива Кан». ТОО «Заман» были проведены весенне-полевые работы на площади 1 800 га. Посевная площадь ТОО «Перспектива Кан» в этом году составила 304 га, в том числе: ячменя - 170 га, суданской травы-134 га. Также в хозяйственной собственности организации находятся 646 голов КРС. В этом году в целом объем валовой продукции сельского хозяйства в районе вырос до 6,4 млрд. тенге. По состоянию на 1 мая 2020 года объем производства мяса вырос до 6611 тонн, молока до 7907 тонн, яиц до 22 млн. шт. Численность КРС составляет 46725 голов.