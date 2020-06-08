С 1 июня здесь зарегистрировано более 60 армянских автомашин. Помимо регистрации автотранспортных средств в СпецЦОНе сотрудниками полиции проводится разъяснительная работа. Так за 5 дней работы консультации по новым правилам регистрации получили более 200 актюбинцев. Как известно, с 1 июня по 1 июля 2020 года, согласно постановлению Правительства, в стране проходит регистрация транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан РК и ввезенных в страну из Армении и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года с уплатой сбора за государственную регистрацию и госпошлин в порядке, установленном статьями 615, 553 Налогового кодекса РК. Согласно алгоритму, при регистрации автотранспорта необходимы такие документы как удостоверение личности, документ об оплате сбора за государственную регистрацию в размере 0,25 процента МРП и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 НК РК, а также СРТС И ГРНЗ на транспорт, выданные в Армении. Если автомашина праворульная, то необходим сертификат безопасности от сертифицированного центра. Документы, представляемые для регистрации транспортных средств, составленные на ином языке кроме государственного и русского языков переводятся на государственный или русский языки и должны иметь удостоверяющие подписи нотариуса о верности перевода либо другого лица, имеющего право совершать такие действия. Не допускается регистрация автомашин, ввезенных в РК после 1 февраля 2020 года, а также на лиц, не указанных в качестве владельца в регистрационных документах уполномоченным органом Армении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.