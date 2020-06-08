Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев, в области зарегистрировано 818 случаев коронавирусной инфекции в 262 очагах, среди них 42 ребенка до 14 лет. На территории области в Акжайыкском районе зарегистрировано пять случаев, в Бокейординском -2 случая, в Бурлинском - 15 случаев, в Жангалинским районе - 4 случая, в Жанибекском районе зарегистрировано 11 случаев, в районе Байтерек – 34 случая, в Казталовском – 1 случай, в Каратобинском районе – 2 случая, в Сырымском – 12 случаев, в Таскалинском - 28 случаев, в Теректинском – 20 случаев, в Шынгырлауском районе выявлено 2 случая, на город Уральск приходится 633 случая. – Режим карантина введен в поселке Жымпиты Сырымского района, поселки Борсы и Камысты Жанибексокго района, а также поселок Таскала и поселок Саралжын Каратобинского района. С 5 июня с Карачаганакского месторождения снят карантин, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Стоит отметить, что среди заболевших значатся 106 медработников. Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов рассказал, что в инфекционной больнице находятся 143 пациента, из них 8 детей. В провизорном стационаре находятся 18 пациентов, в карантинном - 130. – К сожалению, в области зарегистрировано 2 летальных случая. У 52 пациентов инфекционной больницы болезнь протекает в легкой форме, у 78 человек состояние средней степени тяжести, 7 человек находятся в тяжелом состоянии, четверо пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, - отметил Болатбек Каюпов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.