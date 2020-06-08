– На сегодняшний день у нас работают более 60 волонтерских групп и свыше 10 тысяч волонтеров по области. Во время чрезвычайного положения в стране, и сейчас в период карантина в регионе, при помощи волонтеров оказана помощь жителям области в виде продуктов питания и лекарств. Около 5 тысяч семей областного центра и в районах получили продуктовые корзины. Также силами волонтеров области было сшито свыше 80 тысяч многоразовых масок, которые раздавались бесплатно в местах массового скопления людей. В этот период были задействованы свыше тысячи волонтеров в г.Уральске и районах области, – отметил руководитель областного ресурсного центра по работе с молодежью ЗКО Мейербек Нуркен. Волонтерский корпус ЗКО «Акжайык волонтерлері» был создан в 2017 году при поддержке областного управления по вопросам молодежной политики. В состав корпуса были включены все волонтерские клубы области, организации, группы. В составе корпуса волонтеры от учащихся школ до рабочей молодежи. С целью создания единой базы волонтеров функционирует сайт volunteer07.kz. Работа волонтеров строится по 15 направлениям – «Медицина», «Экология», «Социальная помощь», «Медиа», «Событийная помощь», «ЗОО», «ЧС волонтерство», «Культура», «Донор», «Спорт», «PRO BONO и интеллектуальное волонтерство», «Корпоративное сотрудничество», «Виртуальная помощь» и «Этноволонтерство»). Сейчас волонтеры области проводят разъяснительную работу с населением по соблюдению санитарных требований. Они следят за соблюдением санитарных требований в общественном транспорте и торговых центрах, а также продолжают акцию «Молодежный контроль» со специалистами управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Уральска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.