Трагедия призошла 5 июня около 4.00 на автодороге Самара-Шымкент. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, недалеко от города Хромтау неизвестный водитель нарушил правила дорожного движения и сбил 41-летнего пешехода. Водитель, вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему, скрылся с места аварии. Пешеход от полученных травм скончался на месте. – Сотрудниками роты патрульной полиции по фрагментам оставленными на месте ДТП удалось установить марку автомашины, а затем выйти на предполагаемого виновника ДТП. Как выяснилось 22-летний житель Айтекебийского района на автомашине «Опель» после совершения ДТП оставил авто в городе Хромтау, а сам скрывался в городе Актобе, - сообщили в полиции. По факту смертельного ДТП начато досудебное расследование. Виновник аварии доставлен в Хромтауский районный отдел полиции. Проводится расследование.