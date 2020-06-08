Сейчас в Переметном полным ходом идут дорожно строительные работы. Постоянной работой обеспечены 45 человек из числа местного населения. Задействовано порядка 100 единиц техники. В этом году на эти цели было выделено 1,4 миллиарда тенге. Ремонтные работы, начатые в прошлом году, планируется завершить к концу года. Жители села Переметное дождались долгожданного ремонта дороги. Теперь, говорят сельчане их проблемы с тем, чтобы добраться или выехать из села — решатся. - На притяжении многих лет мы испытывали неудобства, проезжая по этой дороге в сторону своего поселка или в сторону города. Это было большой проблемой для водителей. Особенно тяжело было осенью и весной. Сейчас мы с нетерпением ждем окончания ремонта. Чтобы ездить по ровной асфальтированной дороге, - рассказал житель района Байтерек Тимур. В этом году в рамках государственной программы «Нурлы жол» ремонтируются автомобильные дороги «Переметный-Вечный», «Переметный-Эгиндибулак», «Переметный-Зеленый». Строительство планируется завершить в следующем году. Также начат ремонт 3 км канализационных сетей в селах Кушум и Щапово. Устаревшие инженерные сети не ремонтировались более двадцати лет. Строительство планируется завершить в июле текущего года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.