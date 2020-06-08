Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, на трассе Кульсары-Сарыкамыс задержана автомашина с крупной партией рыб осетровых пород общим весом более 600 килограммов. Ведется досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растении или животных, их частями или деривантами". – Иная информация согласно статье 201 УПК не разглашается, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.