Пенсионерка, жительница с.Акколь Курмангазинского района 1948 года рождения была госпитализирована в инфекционное отделение ЦРБ с двусторонней пневмонией. Женщина имела сопутствующие заболевания - артериальная гипертензия, прогрессирующая дисциркуляторная энцелопатия сосудистого генеза, стеатоз печени, хронический панкреатит. Тест на наличие КВИ пациентка сдала 4 июня, 6 июня анализ дал положительный результат на СОVID-19. - Женщину готовили к переводу в областную инфекционную больницу, но внезапно ей стало плохо. Медиками была проделана сердечно-легочная реанимация, но все было безрезультатно, пациентка скончалась, - рассказали в пресс-службе акима Атырауской области. Отметим, что это уже третий летальный исход от Covid-19 в Атырауской области. Также от КВИ скончался пациент 1957 года рождения в Павлодарской области и пациент 1963 года рождения в Карагандинской области - пациент 1963 года рождения.