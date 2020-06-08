По данным РГП "Казгидромет", 9 июня в Уральске ожидается дождь, гроза температура воздуха днем +28 градусов, ночью +15. В Атырау будет ясно, днем +35 градусов, ночью +20. 30 градусов жары ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +22 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков, днем +32 градуса, ночью +18. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.