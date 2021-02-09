Что означают статусы в приложении Ashyq: Красный статус обозначает ограничение передвижения для человека, а также строгий режим домашней изоляции для тех, кто находится на амбулаторном наблюдении. Желтый – частичное ограничение передвижения, когда пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный. Разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции. Синий – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным, например, в аэропорту. Зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

Сегодня, 9 февраля, на базе региональной палаты предпринимателей "Атамекен" состоялось совещание, в котором приняли участие рестораторы, представители акимата Уральска, советник председателя общественного питания РК Вероника Нурпеисова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев и заместитель руководителя НПП "Атамекен" ЗКО Марат Нургуатов. Первой выступила Вероника Нурпеисова, которая отметила, что сейчас владельцы общепитов терпят очень большие убытки. - У нас есть 40% рынка, которые занимают банкетные залы, фудкорты, караоке, тойхана, бильярдные, и они ни разу не открывались во время карантина, лишь только фудкортам разрешили работать на доставку. На доставку работать не рентабельно, это минус 40% от чека, мы это понимаем. ЗКО находится в "красной" зоне, при этом общепит работает до 20.00. Работая по этому графику, заведения несут убытки до 90%, а к ним ещё прибавить не рабочие дни - субботу и воскресенье, тогда убытки составят 110% от товарооборота за предыдущий период. У нас сейчас очень патовая ситуация и по состоянию на 2020 год в бюджет мы принесли только 17% от той суммы, которая была в предыдущие три года. Отрасль в целом находится в тяжелом состоянии, - рассказала Вероника Нурпеисова. Советник председателя общественного питания РК напомнила, что все списки состава мониторинговых групп, осуществляющих проверку объектов бизнеса, размещены на сайте акимата и на сайте infokazakhstan.kz. В настоящее время мониторинговая группа работает без сотрудников департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО. - При проверке заведений сотрудники полиции инкриминируют факт нарушения. Сейчас список нарушений состоит из нескольких пунктов: маски, дистанция, время работы, массовое скопление. То есть приходить на кухню и проверять паспорта и санкнижки работников они не имеют права. И если сотрудники мониторинговой группы не предъявляют документы, не представляются и их нет в списке мониторинговой группы, предприниматели имеют полное право не впускать их на свою территорию. Огромная просьба к акимату объяснить это сотрудникам мониториноговой группы и провести с ними работу, - сказала Вероника Нурпеисова. Она задала вопрос Нурлыбеку Мустаеву, планируют ли они запускать работу тойханы и банкетных залов в соответствии саннормами. Также в качестве примера Вероника Нурпеисова сообщила, что в Актау нет ограничений работы объектов питания по времени и по посадке, есть только привязка (на одного человека рассчитано 5 квадратных метров). На что Нурлыбек Мустаев ответил, что они будут придерживаться всех пунктов постановления, поскольку уровень заболеваемости остается все еще высоким. При населении 659 тысяч человек в ЗКО число заболевших составляет 11,7 тысячи человек. - За прошедшие сутки заболел 51 человек, койко-места для заболевших COVID-19 заполнены на 54%. Тем не менее заболеваемость достаточно высокая и составляет 90 случаев на 100 тысяч населения, - пояснил Нурлыбек Мустаев. - Снижение заболеваемости отмечается только на 10%. Между тем владельцы банкетных залов просят открыть их и проводить там хотя бы садака и поминки. Они рассказали, что сейчас им нечем платить кредиты и бизнес переквалифицировать в другую отрасль не так-то просто, к примеру, многие банкетные залы находятся в пригороде - то есть организовывать там что-либо просто не рентабельно. - У нас есть большой банкетный зал на 300 посадочных мест, мы можем проводить банкеты для 50 человек, места достаточно. Не понятно, почему рестораны работают, а нам не разрешают этого делать, - отметила владелица банкетного зала Qazaq Eli Туганай Сатыбаева. - Банкет проводить нам не разрешено, а работать в режиме кафе не получится, наши здания находятся за городом. Также рестораторы заявили, что сейчас с ограничениями все тои и садака проводятся в коттеджах, где наблюдается антисанитария, и представители власти знают об этом. В итоге предприниматели попросили в очередной раз разрешишь им проводить хотя бы садака и поминки до 50% посадочных мест (не более 50 человек), при этом на каждое мероприятия не более трех часов, затем они будут проводить дезинфекцию. Стоит отметить, по словам замдиректора региональной палаты предпринимателей Марата Нургуатова, всего в области насчитывается 120 банкетных залов, 90 из них находятся в Уральске. - Для предпринимателей данной категории недостаточно антикризисных мер, а алгоритмы для них не придуманы. Если есть ограничения со стороны государства, то оно не может быть нулевым, должна быть поддержка, - сказал Марат Нургуатов. К слову, Вероника Нурпеисова объяснила про программу Ashyq и предложила включить ЗКО в пилотный проект. - Преимущества пилотного проекта в том, что мы работаем по предыдущей зоне. Если у нас "красная" зона, то мы работаем по "желтой", если "желтая", то по "зеленой". Гость скачивает программу на телефон и регистрируется там. На сайте infokazakhstan.kz предприниматели получают дополнительный QR-код для этой программы, таким образом они смогут видеть статус гостя - красный, синий, желтый, зеленый. Это программа нам нужна для того, чтобы вы начали работать. Вы можете проводить экологически чистые мероприятия. Программа сейчас работает в пилотном режиме. Мы видим такой выход из ситуации, - пояснила Вероника Нурпеисова. - Я попрошу, чтобы ваш регион добавили в пилотный проект Ashyq. Предприниматели поддержали эту идею.Вероника НурпеисоваТуганай Сатыбаева Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.