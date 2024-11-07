Злоумышленники вынудили студентов оформить кредит в Уральске

Патрульные полицейские Уральска «по горячим следам» задержали злоумышленников, которые, угрожая физической расправой, заставили двух студентов оформить микрозайм на сумму 150 тысяч тенге.

Патрульные полицейские Уральска «по горячим следам» задержали злоумышленников, которые, угрожая физической расправой, заставили двух студентов оформить микрозайм на сумму 150 тысяч тенге. Позже эти деньги они перевели на свои счета. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали троих подозреваемых. Оказалось, они ранее уже были судимы. Потерпевшие студенты их опознали. Деньги изъяли. Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование.

Аналогичный случай произошел и в Актобе. Полицейские задержали троих 21-летних подозреваемых. Установлено, что они путем угроз и применения насилия вымогали мобильные телефоны у 24-летнего потерпевшего. Пострадавшему пришлось через приложение в телефоне оформить кредит на два мобильных телефона Iphone 16 PRO на сумму более 1 млн тенге. По факту вымогательства проводится досудебное расследование, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания

Полицейские призывают граждан быть внимательными и сообщать в правоохранительные органы, если они стали жертвами насилия или вымогательства. Подобные случаи подчеркивают важность повышения осведомленности о действиях преступников и способах защиты своих прав. .