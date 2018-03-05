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Социум Спорт

Зрелищный бой показали спортсмены на Чемпионате Казахстана по ММА (фото)

4 марта в Ледовом Дворце прошли бои ММА на звание чемпиона Казахстана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бои проходили 3 и 4 марта. 3 марта состоялся отборочный тур, а уже 4 марта участники боролись за 1 и 2 места. Выступление собрало большое количество гостей. По словам исполнительного директора федерации смешанных единоборств и панкратиона Алмата ИСЕНТАЕВА, победители и призеры турнира будут включены в состав национальной сборной Казахстана по ММА и будут представлять нашу страну на чемпионатах мира и Азии. - Со всего Казахстана съехалось более сотни бойцов из 14 регионов, - расска
gorod
Зрелищный бой показали спортсмены на Чемпионате Казахстана по ММА (фото)
4 марта в Ледовом Дворце прошли бои ММА на звание чемпиона Казахстана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Бои проходили 3 и 4 марта. 3 марта состоялся отборочный тур, а уже 4 марта участники боролись за 1 и 2 места. Выступление собрало большое количество гостей. По словам исполнительного директора федерации смешанных единоборств и панкратиона Алмата ИСЕНТАЕВА, победители и призеры турнира будут включены в состав национальной сборной Казахстана по ММА и будут представлять нашу страну на чемпионатах мира и Азии. - Со всего Казахстана съехалось более сотни бойцов из 14 регионов, - рассказал Алмат ИСЕНТАЕВ. - В финал вышли 20 бойцов, в том числе 4 девушки. За звание чемпионки Казахстана на ринге боролись Айбобек ЕРГАЛИЕВА из Атырауской области и ее землячка Айторе ЕСЕНГАЛИЕВА. Победа досталась Айбобек Ергалиевой. Нуржамал САДЫКОВА из ЗКО одержала победу над Евгенией БЕЛОВОЙ из Павлодарской области. Теперь Нуржамал отправится защищать честь страны на Чемпионат Мира по ММА среди девушек. Зрители очень активно поддерживали землячку. Ее победа вызвала бурю эмоций. Серебряную медаль в весовой категории 56,7 кг выиграл спортсмен из ЗКО Алиби ТЕМИРТАСОВ, а в абсолютной весовой категории западноказахстанец Даушбай МУРЗАГАЛИЕВ. "Бронзу" завоевали два спортсмена из нашей области - Михаил КАРПОВ в весе 61,2 кг и Айдос ТОЛЕПБЕРГЕНОВ 77,1 кг.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
победители ММА бои

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