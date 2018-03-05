Зрелищный бой показали спортсмены на Чемпионате Казахстана по ММА (фото)

4 марта в Ледовом Дворце прошли бои ММА на звание чемпиона Казахстана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бои проходили 3 и 4 марта. 3 марта состоялся отборочный тур, а уже 4 марта участники боролись за 1 и 2 места. Выступление собрало большое количество гостей. По словам исполнительного директора федерации смешанных единоборств и панкратиона Алмата ИСЕНТАЕВА, победители и призеры турнира будут включены в состав национальной сборной Казахстана по ММА и будут представлять нашу страну на чемпионатах мира и Азии. - Со всего Казахстана съехалось более сотни бойцов из 14 регионов, - расска