Звезды в шоке, и ты забудешь: кринж-гороскоп на 8 апреля

Отличный день для организации всего вокруг!

Овен: Сегодня твоя энергия на высоте, но не забывай, что сила — не всегда в количестве, а в качестве. Особенно, когда речь идет о кофе.

Телец: День будет удачным, если ты сможешь пройти мимо холодильника, не заглянув в него. Поверь, это настоящий подвиг!

Близнецы: Ты, как обычно, будешь разрывать вселенную на две части — одну для себя, другую для твоих мысленных споров. В этом месяце не забудь выбрать сторону!

Рак: Сегодня твоя суперспособность — терпение. Ты можешь выдержать даже очередь в супермаркете, но если кто-то захочет занять твою половину дивана, подготовься к битве.

Лев: Будешь сегодня как кот, который весь день наблюдает за происходящим с высоты дивана и считает, что все вокруг обязаны ему. Впрочем, ты прав.

Дева: Отличный день для организации всего вокруг! Только не организовывай свою жизнь настолько, что забудешь о том, что нужно кушать и спать.

Весы: Гармония на твоей стороне, но только если ты не примешь решение об этом, потратив два часа на размышления, стоит ли включать свет в комнате.

Скорпион: Сегодня ты будешь полон страсти… но не настолько, чтобы помочь с уборкой. Сохраняй таинственность — и помни, что чистота — это миф.

Стрелец: День обещает быть удачным для приключений! Так что, если ты собираешься отправиться в магазин за хлебом, готовься к самым большим неожиданным открытиям.

Козерог: В этот день ты будешь выглядеть как человек, который точно знает, что делает. На самом деле, ты просто притворяешься, но никто не заметит.

Водолей: Будешь ощущать, что мир вокруг немного странный. Подумай, может, это ты просто забыл снять с себя шлем от альпинизма?

Рыбы: Все сегодня будет напоминать тебе о том, что ты — романтик. Особенно, когда ты ползешь по дивану в поисках идеального места для сна, как настоящий герой.

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