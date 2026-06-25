Звонок о замене счетчика стоил жителю Актобе более 4,5 млн тенге

Доверчивый горожанин продиктовал код из SMS от службы 1414, после чего псевдобанкиры убедили его перевести все сбережения на "безопасный счет".

В Актобе 39-летний местный житель доверился телефонным аферистам и лишился крупной суммы денег после того, как ему позвонили по поводу проверки приборов учета, сообщили в ДП региона.

Как рассказал сам потерпевший, в мессенджере WhatsApp с ним связался незнакомец, который назвался представителем энергоснабжающей компании. Под предлогом плановой проверки и замены электрического счетчика звонивший попросил продиктовать ему код подтверждения, который как раз пришел мужчине в SMS-сообщении с официального госномера 1414.

Как только актюбинец передал секретный код, атака продолжилась: ему начали звонить другие люди, представлявшиеся уже сотрудниками банков и различных государственных органов. Они испугали мужчину тем, что на его имя прямо сейчас мошенники якобы пытаются оформить займы. Чтобы "защитить" сбережения, горожанина убедили экстренно перевести все деньги на так называемый "безопасный счет". Послушавшись инструкций, пострадавший отправил на продиктованные реквизиты более 4,5 миллионов тенге.

По факту крупного мошенничества стражи порядка уже начали досудебное расследование. В полиции в очередной раз призвали граждан к бдительности и попросили не реагировать на подобные уловки.