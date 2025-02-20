10 неожиданных женских черт, которые привлекают мужчин — сексолог

Утренние потягивания. Домашние утренние потягивания могут распалить в вашем кавалере страсть гораздо эффективнее стриптиза.

Злость. Каждая женщина хотя бы раз в жизни слышала фразу «ты такая красивая, когда сердишься». Занавес. А за занавесом — бурные ласки.

Растрепанные волосы. Уютная, домашняя, желанная: тут все просто.

Отсутствие макияжа. Целоваться, борясь с помадой и тональным кремом, любит редкий человек.

Небольшой животик. Идеальные женщины живут в фотошопе, а на деле мужчины предпочитают мягких женщин с естественными формами.

Морщинки. Мимические морщины вокруг глаз и в носогубной области часто появляются тогда, когда женщина много смеется — а кто не любит веселых?

Маленькая грудь. Небольшая грудь легкая и дольше сохраняет форму; конечно, любая грудь прекрасна, как и ее хозяйка — но этот пункт здесь затем, чтобы развеять миф об универсальной привлекательности большой груди.

Хороший аппетит. Хороший здоровый аппетит говорит о внутренней силе и уверенности, а еще о том, что женщине не важно, что будут думать о ней другие, и о готовности пить жизнь большими глотками.

Очки. Взрослая женщина в очках для многих абсолютный фетиш.

Белые участки на загорелом теле. Наличие следов от трусов и бюстгальтера делает вас непохожей на идеальную красавицу с обложки глянцевого журнала, однако в сочетании с загорелыми участками кожи белые выглядят еще более обнаженными.

Ранее мы рассказали о том, сколько нужно заниматься сексом, чтобы похудеть к лету.