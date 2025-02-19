Сколько нужно заниматься сексом, чтобы похудеть к лету

По информации экспертов интернет-издания WMJ.ru, секс помогает сжечь калории. Он напоминает аэробные и кардио-нагрузки. Правда, чтобы, занимаясь сексом, привести тело в тонус, придется попотеть.

Занятия любовью учащают пульс и дыхание. Если в покое мы совершаем около 15 дыхательных движений в минуту, то во время секса их частота повышается до 30. Показатели пульса — 120 ударов в минуту. При оргазме сердце бьется 180 ударов в минуту, а количество вдохов и выдохов увеличивается до сорока.

Если ежедневно заниматься любовью в течение 2 недель, то мышцы начинают приходить в тонус. Еще один гормон, который вырабатывается во время интима, — кортизон. Именно благодаря ему учащается пульс и дыхание. Кортизон нормализует обмен веществ, уровень сахара в крови, заставляет организм тратить свои энергетические запасы.

На минуту, во время полового акта можно сжечь до 400 ккал. А если добавить некоторые техники, то можно увеличить расход энергии даже до 800 ккал, что сопоставимо с плаванием в течение часа или велозабегом. За полчаса активного секса сжигается столько же калорий, сколько поступает в организм от пиццы.

Не забывайте и об эротическом массаже: это дополнительные 80 ккал в час. Да, не так много, но вкупе с полученным удовольствием результат бесценен. Только не забывайте, что партнер — это все-таки не тренажер, поэтому нужно смотреть на его реакцию.

Ранее сексологи озвучили 6 факторов, от которых зависит частота интима.