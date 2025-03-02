«100 дней до Победы»: военный оркестр выступает в торговых центрах Уральска

Торжественные марши и фронтовые песни трогают всех – от детей до взрослых.

В городе проходят необычные концерты в рамках акции «100 дней до Победы». Военный оркестр части 5517 Национальной гвардии исполняет легендарные мелодии военных лет прямо в торговых центрах города. Музыканты создают атмосферу патриотизма, напоминая о подвиге героев.

Этот оркестр был основан 30 лет назад, как и сама воинская часть. Главная цель таких выступлений – сохранить память о войне и воспитывать у молодежи чувство гордости за свою страну. Торжественные марши и фронтовые песни трогают всех – от детей до взрослых.

Жители города с теплотой воспринимают концерты, отмечая важность таких событий.

– Это замечательная инициатива! В суете будней мы часто забываем о значимости Дня Победы. А такие концерты помогают почувствовать связь поколений и отдать дань уважения героям, — поделилась местная жительница Ольга, посетившая одно из мероприятий с детьми.

Люди не только слушают музыку, но и поют вместе с оркестром, превращая торговый центр в настоящий зал памяти. Организаторы отмечают, что такие мероприятия помогают сохранить историческую преемственность и воспитывают уважение к прошлому.

Кроме того, гвардейцы навестили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Вениамина Скаленко. Поздравление прошло в теплой, душевной атмосфере. Оркестр исполнил для ветерана знаменитые песни, такие как «День Победы» и «Катюша».

Несмотря на возраст, Вениамин Скаленко радушно встретил гостей и поделился своим жизненным уроком:

— Спасибо, что не забываете нас, ветеранов. Нам важно знать, что наши подвиги помнят. За 100 лет я понял одно: всегда будьте добры. Доброта — это сила, которая меняет мир. Она согревает души, даёт надежду и объединяет людей. Помните, добро всегда возвращается, — сказал Вениамина Скаленко.

Ветерану вручили цветы, подарки и благодарственное письмо. В ведомстве отметили, что такие визиты — это не просто поздравления, а знак уважения и благодарности за подвиг героев.