12 млн голов скота вакцинируют от опасных заболеваний в ЗКО

Как рассказал руководитель управления ветеринарии ЗКО Абзал Бралиев, в рамках масштабных профилактических мероприятий на 2026 год в ЗКО запланирована масштабная кампания: ветеринарам предстоит привить 11,9 миллиона голов сельскохозяйственных животных против 12 особо опасных заболеваний, а также провести диагностические исследования 2,4 миллиона голов.

- На сегодняшний день на местах уже сформирован солидный запас - в регион поступило 8,8 миллиона доз вакцин. По итогам прошедших восьми месяцев этого года специалисты успешно провакцинировали 5,5 миллиона голов скота. Для сравнения: годом ранее, в 2025-м, охват по тем же 12 опасным заболеваниям составил 10,1 миллиона голов при 2,2 миллиона диагностических тестов на бруцеллёз, - пояснил Абзал Бралиев.

Также спикер отметил, что 22 мая 2026 года в Париже на 93-й сессии Всемирной организации здравоохранения животных делегаты из 183 государств единогласно поддержали присвоение Казахстану статусу благополучной зоны по ящуру с вакцинацией, после чего республике был официально вручен международный сертификат.

Теперь вся территория страны официально охвачена международно признанными зонами, благополучными по этому опасному заболеванию. Благодаря этому достижению Казахстан закрепил за собой статус единственного государства во всей Центральной и Восточной Азии, обладающего столь высоким и престижным статусом.

Напомним, почти у четырех тысяч голов скота выявили бруцеллез в ЗКО с начала года. Также в управлении ветеринарии ЗКО сообщили, что выявили очаг бешенства.