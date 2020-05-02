Выезд на разрешение дается только после сдачи экспресс-теста на COVID-19, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов провел селекторное совещание, на котором обсудили ситуацию на Тенгизском месторождении. Глава региона отметил, что сейчас мы живем в непростое время. Последствия вспышки коронавирусной инфекции, падение мировых цен на нефть, которое оказывает негативное влияние на экономику, все это временные трудности.
- Несмотря на трудности, мы должны продолжать работать. По ситуации на Тенгизском месторождении. В начале прошлой неделе мы создали комиссию. Председатель комиссии - первый заместитель акима области Серик Шапкенов - в тот же день вылетел на Тенгиз, где сегодняшнего дня находится центре событий. Главная задача комиссии – организовать работу по координации безопасной демобилизации сотрудников, - сказал Махамбет Досмухамбетов.
На сегодня с Тенгизского месторождения демобилизовано порядка 12 тысяч человек, все они доставлены до места постоянного проживания. Выезд на разрешение дается только после сдачи экспресс-теста на COVID-19. Только при отрицательных результатах их демобилизуют по месту назначения.
- Из общего количества демобилизованных сотрудников, более трех тысяч являются жителями Атырауской области, - сказал во время прямого подключения из Тенгиза заместитель акима области Серик Шапкенов.
На сегодняшний день количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 на Тенгизе достигло 82 человек. Выявлено 1674 человека, контактировавших с инфицированными, все они были изолированы.
- Во всех выявленных очагах были проведены дезинфекционные мероприятия. По требованиям карантинного положения, прекращены все сообщения между данными вахтовыми поселками. Усилены меры безопасности и вокруг Тенгизского месторождения. На автомобильных дорогах, ведущих на Тенгиз, установлены четыре блокпоста. Взяты под контроль и объездные дороги. Территорию, взятую на карантин, патрулируют сотрудники правоохранительных органов, - подчеркнул Серик Шапкенов.
Генеральный директор ТОО «ТШО» Имер Боннер проинформировала руководство области о проводимых работах на Тенгизском месторождении по демобилизации сотрудников и социальных гарантиях. Как отметила Имер Боннер, компания активно работает с местными исполнительными органами, областным штабом по обеспечению режима ЧП, санитарными службами.
- По утвержденному графику мы вывозим наших сотрудников. 1 мая это цифра должна превысить 13 тысяч человек. Что касается оплаты труда. Стратегия по выплате компенсации была утверждена в марте. Все были ознакомлены с этими данными. Работникам, попавшим под действие ограничений, будет обеспечена компенсация в соответствии с коллективным договором и трудовым законодательством Республики Казахстан, - сказала Имер Бонер.
По ее словам, производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме. Работы продолжаются. Некоторым производственные процессы, отложены на неопределенное время. Для демобилизованных работников будет выплачена компенсация в размере средней зарплаты. Для тех, кто остался на производстве, за сверхурочную работу оплата идет вполуторном размере. До конца следующей недели, по плану с Тенгизского месторождения будут демобилизованы 17 тысяч человек.
По словам главного санитарного врача Атырауской области Темирбека Мусагалиева, в течение недели находившегося на Тенгизском месторождении, ежедневно регистрируют до пяти случаев заражений инфекцией. Несмотря на сложное положение, ситуация находится под контролем. Ведется оперативная работа по дезинфекции существующих очагов заражения и предотвращения новых вспышек.
- Демобилизация сотрудников идет по намеченному графику. Используется утвержденный алгоритм по транспортировке. При перевозке сотрудников воздушным транспортом или автобусами люди рассаживаются в шахматном порядке, что позволяет снизить риск заражения, - сказал Темирбек Мусагалиев.
Как отметил главный санитарный врач области, после завершения плановых демобилизационных работ, необходимо провести тотальную дезинфекцию территорий, создав чистые зоны от вируса.
Глава региона дал ряд конкретных поручений. В частности по усилению профилактических работ, безопасному и своевременному вывозу сотрудников Тенгизского месторождения на место постоянного проживания.
- Необходимо контролировать ситуацию. Поручаю заместителям акима области, руководству ТШО завершить работу по демобилизации сотрудников. Особое внимание уделить вопросам сохранения рабочих мест и заработной платы работников. Держать на контроле общественную безопасность, - заключил Махамбет Досмухамбетов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.