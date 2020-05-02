Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов провел селекторное совещание, на котором обсудили ситуацию на Тенгизском месторождении. Глава региона отметил, что сейчас мы живем в непростое время. Последствия вспышки коронавирусной инфекции, падение мировых цен на нефть, которое оказывает негативное влияние на экономику, все это временные трудности. - Несмотря на трудности, мы должны продолжать работать. По ситуации на Тенгизском месторождении. В начале прошлой неделе мы создали комиссию. Председатель комиссии - первый заместитель акима области Серик Шапкенов - в тот же день вылетел на Тенгиз, где сегодняшнего дня находится центре событий. Главная задача комиссии – организовать работу по координации безопасной демобилизации сотрудников, - сказал Махамбет Досмухамбетов. На сегодня с Тенгизского месторождения демобилизовано порядка 12 тысяч человек, все они доставлены до места постоянного проживания. Выезд на разрешение дается только после сдачи экспресс-теста на COVID-19. Только при отрицательных результатах их демобилизуют по месту назначения. - Из общего количества демобилизованных сотрудников, более трех тысяч являются жителями Атырауской области, - сказал во время прямого подключения из Тенгиза заместитель акима области Серик Шапкенов. На сегодняшний день количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 на Тенгизе достигло 82 человек. Выявлено 1674 человека, контактировавших с инфицированными, все они были изолированы. - Во всех выявленных очагах были проведены дезинфекционные мероприятия. По требованиям карантинного положения, прекращены все сообщения между данными вахтовыми поселками. Усилены меры безопасности и вокруг Тенгизского месторождения. На автомобильных дорогах, ведущих на Тенгиз, установлены четыре блокпоста. Взяты под контроль и объездные дороги. Территорию, взятую на карантин, патрулируют сотрудники правоохранительных органов, - подчеркнул Серик Шапкенов. Генеральный директор ТОО «ТШО» Имер Боннер проинформировала руководство области о проводимых работах на Тенгизском месторождении по демобилизации сотрудников и социальных гарантиях. Как отметила Имер Боннер, компания активно работает с местными исполнительными органами, областным штабом по обеспечению режима ЧП, санитарными службами. - По утвержденному графику мы вывозим наших сотрудников. 1 мая это цифра должна превысить 13 тысяч человек. Что касается оплаты труда. Стратегия по выплате компенсации была утверждена в марте. Все были ознакомлены с этими данными. Работникам, попавшим под действие ограничений, будет обеспечена компенсация в соответствии с коллективным договором и трудовым законодательством Республики Казахстан, - сказала Имер Бонер. По ее словам, производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме. Работы продолжаются. Некоторым производственные процессы, отложены на неопределенное время. Для демобилизованных работников будет выплачена компенсация в размере средней зарплаты. Для тех, кто остался на производстве, за сверхурочную работу оплата идет вполуторном размере. До конца следующей недели, по плану с Тенгизского месторождения будут демобилизованы 17 тысяч человек. По словам главного санитарного врача Атырауской области Темирбека Мусагалиева, в течение недели находившегося на Тенгизском месторождении, ежедневно регистрируют до пяти случаев заражений инфекцией. Несмотря на сложное положение, ситуация находится под контролем. Ведется оперативная работа по дезинфекции существующих очагов заражения и предотвращения новых вспышек. - Демобилизация сотрудников идет по намеченному графику. Используется утвержденный алгоритм по транспортировке. При перевозке сотрудников воздушным транспортом или автобусами люди рассаживаются в шахматном порядке, что позволяет снизить риск заражения, - сказал Темирбек Мусагалиев. Как отметил главный санитарный врач области, после завершения плановых демобилизационных работ, необходимо провести тотальную дезинфекцию территорий, создав чистые зоны от вируса. Глава региона дал ряд конкретных поручений. В частности по усилению профилактических работ, безопасному и своевременному вывозу сотрудников Тенгизского месторождения на место постоянного проживания. - Необходимо контролировать ситуацию. Поручаю заместителям акима области, руководству ТШО завершить работу по демобилизации сотрудников. Особое внимание уделить вопросам сохранения рабочих мест и заработной платы работников. Держать на контроле общественную безопасность, - заключил Махамбет Досмухамбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.