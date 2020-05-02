Он подозревается в истязании несовершеннолетнего, вымогательстве, изнасиловании и захвате заложника с угрозой убийства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Общественный правозащитник Dina Tansari опубликовала пост в социальной сети Facebook
, в котором возмущается тем, что следствие по делу о захвате заложника идет на поводу подозреваемого.
- Следователи упорно принимают все абсурдные заявления и заводят дела против потерпевшей. Со стороны следствия идет давление на Ираиду Ислямгалиеву, и сегодня ее вместе с несовершеннолетним сыном пытаются выселить из квартиры. Уральская полиция завела 16 уголовных дел на потерпевшую! - возмущается правозащитник.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО заявили, что вопрос о выселении Ираиды Ислямгалиевой не ставился.
- Следственным управлением департамента полиции ЗКО проводится досудебное расследование уголовного дела в отношении подозреваемого Ерлана Ислямгалиева. Он подозревается в совершении таких преступлений, как истязание в отношении Ираиды Ислямгалиевой, истязание в отношении несовершеннолетнего, вымогательство, захват заложника, изнасилование, угроза убийством. 23 апреля производство предварительного следствия по уголовному делу в отношении Ерлана Ислямгалиева окончено производством. С 23 по 29 апреля дело было передано на ознакомление потерпевшей, подозреваемого, а также его защитнику. Во время ознакомления с делом адвокат подозреваемого Шагатаев подал ходатайства в прокуратуру ЗКО и следственный суд о проведении дополнительной судебно психолого-психиатрической экспертизы в отношении Ислямгалиева. Ранее от прохождения экспертизы он отказался. Кроме этого, он ходатайствовал о проведении судебной психолого–криминалистической экспертизы в отношении несовершеннолетнего сына потерпевшей. 26 апреля следственный судом и прокуратура области ходатайства удовлетворили. Вопрос о выселении Ираиды Ислямгалиевой не ставился, - сообщили в полиции.
30 апреля уголовное дело снова возобновили и срок расследования был продлён.
Стоит отметить, что в данный момент полицейские ведут досудебное расследование по четырём уголовным делам в отношении Ерлана Ислямгалиева.
- Ни о каких 16 уголовных делах в отношении потерпевшей речь не идет, не поддавайтесь провакациям, - добавили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Напомним
, мужчина взял жену в заложники в помещении, где она работала нотариусом. Тогда к месту ЧП были стянуты все службы. Жители четырехэтажного дома, где располагается кабинет нотариуса, были эвакуированы
. Позже очевидцы
рассказали о захвате заложницы.
Позже стало известно, что в СОШ №20 организовали эвакопункт
, а в помещение, где находится заложница, полицейские отнесли шампанское и конфеты. Уже вечером в 19.45 завершилась операция
по вызволению заложницы. В полиции рассказали подробности
проведенной спецоперации.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.