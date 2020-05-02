Соответствующий указ был опубликован на сайте Акорды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Дарига Назарбаева поручила разобраться с подорожанием цен на лекарства Фото с сайта kstnews.kz – Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Дариги Нурсултановны, - говорится в сообщении на сайте Акорды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.