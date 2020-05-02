Всего в области зарегистрированы 163 случая заражения Covid-19, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау журналисты будут проходить экспресс-тесты на коронавирус Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению оперативного штаба госкомиссии, на утро 2 мая в Казахстане зарегистрировано еще 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в г. Нур-Султан - 16, в г. Алматы - 26, в Акмолинской области - 1, в Атырауской области - 15, в Западно-Казахстанской области - 10, в Кызылординской области - 1, в Павлодарской области - 1, в Актюбинской области - 4. Всего в стране подтверждено 3 671 случай, из них: в Алматы - 1176, в Нур-Султане - 669, в Кызылординской области - 208, в г. Шымкент - 204, в ЗКО - 163, в Атырауской области - 161, в Карагандинской области - 152, в Алматинской области - 142, в Жамбылской области - 140, в Павлодарской области - 146, в Туркестанской области - 128, в Актюбинской области - 122, в Акмолинской области - 100, в Мангистауской области - 57, в Костанайской области - 50, в СКО - 30, в ВКО - 23. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 2 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3671, вылечились 922 человека, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.