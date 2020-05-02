Гвардейцы воинской части 5517 совместно с областным филиалом партии "Nur Otan" в рамках благотворительной акции #Bizbirgemiz# оказали социальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным и малообеспеченным семьям. По адресам, где проживают пожилые и одинокие люди, многодетные семьи, были доставлены 15 пакетов продуктовых наборов. В пакетах находилась мука, крупы, консервы, подсолнечное масло и многое другое. Кроме этого, были доставлены товары первой необходимости. - В столь непростое для страны время очень важно проводить и поддерживать такие благотворительные акции. Мы оказываем поддержку малоимущим и людям с ограниченными возможностями. В этот раз мы раздали продукты и предметы первой необходимости. Это один из компонентов воспитательной работы, которая проводится в войсках правопорядка. Таким образом, наши гвардейцы хотели показать, что мы вместе, мы солидарны в борьбе с вирусом, уверены, если можем чем-то помочь в столь нелёгкий период, то должны это делать. Оставайтесь по возможности дома. Берегите себя и своих близких,- отметил заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 5517 подполковник Жанибек Сарсенов. В числе первых адресатов была ветеран Великой Отечественной войны Алевтина Митрохина. Когда ей было чуть больше семнадцати лет, она в составе передвижного госпиталя 62-й армии попала на Сталинградский фронт. - Город горел, все окутано дымом, а земля была пропитана кровью, - вспоминает ветеран. Победу Алевтина Митрохина застала в Румынии, там же встретила будущего мужа. После войны работала преподавателем сестринского дела и хирургии, вырастили с супругом трех дочерей. Сейчас ей 95 лет. – Выражаю огромную благодарность нашим гвардейцам за их внимание и поддержку. Ваша помощь оказалась очень кстати в период карантина. Спасибо за помощь, за заботу о нас, ветеранах, - сказала Алевтина Митрохина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.