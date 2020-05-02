В редакцию "МГ" обратился дальнобойщик Дмитрий Морозов. Мужчина рассказал, что едет из Узбекистана на Украину транзитом через нашу область. – На трассе лежал большой и красивый сокол. Он ранен, я не знаю, что с ним случилось, может, его машина сбила, может, еще что-то. Он не может летать. Я не мог его оставить, взял к себе в машину. Но он долго не протянет, нужно спасать птицу, - говорит Дмитрий Морозов. Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Ринат Шауенов пообещал, что птицу поместят в зоопарк Уральска. - Сотрудники городского лесничьего хозяйства встретят Дмитрия и передадут птицу в зоопарк. Там его посмотрят специалисты и назначат лечение, - отметил Ринат Шауенов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.